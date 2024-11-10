Apple’ın yenilikçi perspektifiyle teknoloji dünyasına kazandırdığı ürünler büyük ilgi görüyor. Ancak bir tanesi var ki, büyük umutlarla piyasaya sürülse de başarısız olmanın bile ötesine geçerek alay konusu olmayı başardı. Bu içerikte, Apple Newton’u anlatıyoruz.

Apple’ın teknoloji dünyasına kazandırdığı ilk taşınabilir bilgisayar olan Newton, 1993 yılında büyük umutlarla piyasaya sürülmüştü.

Kişisel Dijital Asistan (PDA) kavramını tüketicilerle buluşturan bu yenilikçi cihaz, o dönemin en gelişmiş teknolojilerinden biri olarak lanse edilmişti.

Öyle ki âdeta geleceğin cep bilgisayarı olarak görülüyordu.

Not alabilme, rehber ve takvim yönetimi, faks gönderme gibi özellikler sunan Newton, o dönem için gelecekten gelen bir teknoloji gibiydi.

En dikkat çekici özelliğiyse el yazısını tanıyabilmesiydi.

Kullanıcılar cihazın kalemiyle ekranına yazı yazabiliyor ve Newton bunu dijital bir metne dönüştürüyordu.

Bu yetenekleri sayesinde, taşınabilir bir ofis cihazı olarak iş dünyasında büyük ilgi uyandırması beklense de işler istenildiği gibi gitmedi.

Büyük umutlarla piyasaya sürülen Newton, kısa süre içinde hayal kırıklığına dönüştü.

Newton’un başlıca başarısızlık nedeni, vadettiği el yazısı tanıma özelliğinin beklentileri karşılayamamasıydı.

Barındırdığı teknoloji henüz bu kadar hassas bir yazı tanıma sistemini destekleyecek kadar gelişmiş değildi ve kullanıcılar tarafından yazılan basit kelimeler bile yanlış tanınarak alakasız kelimelere dönüşüyordu.

Öyle ki, Garry Trudeau’nun popüler Doonesbury çizgi romanında, “Catching on?” (Anlıyor musun?) ifadesini “egg freckles” (yumurta çilleri) olarak çevirmesiyle alay konusu oldu ve bu durum Newton’un itibarını büyük oranda zedeledi.

Medyada çokça yer bulan eleştiriler, Newton’u pazarda olumsuz bir konuma soktu ve cihazın güvenilirliğine dair şüpheler oluşturdu.

Newton’un başarısız olmasının bir diğer nedeni de tasarım ve taşınabilirlik konusundaki eksiklikleriydi.

Başlangıçta cebe sığacak büyüklükte tasarlanması istense de bu hedefe de ulaşılamadı.

Tasarım ekibi her ne kadar kompakt bir yapı elde etmek için çabalasa da o dönemin teknolojik sınırlamaları nedeniyle cihazın boyutları beklenene kıyasla oldukça büyük ve hantal kaldı.

Ek olarak, Newton, 700 dolar gibi yüksek bir fiyatla satışa sunulmuştu ve cihazın yüksek fiyatı da geniş bir kitleye ulaşmasını zorlaştırmıştı

Apple’ın kurucusu Steve Jobs bile Newton’un en büyük eleştirmenlerinden biri olmuştu.

Jobs, cihaza olan antipatisini açıkça dile getirmiş ve cihazın düşük performansı ve kalemle kullanılma gereksinimini eleştirmişti.

Jobs, 1997’de Apple’a geri döndüğünde Newton’u tamamen durdurdu ve şirketin geleceğini iPhone ve iPad gibi yenilikçi projelere odakladı.

Özetle, Apple Newton büyük umutlarla piyasaya sürülen ancak başarısızlığa mahkûm olan bir proje olarak tarihe geçti.

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