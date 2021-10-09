Teknoloji devi Apple ve oyun dünyasının önde gelen isimlerinden Epic Games arasındaki dava, haftalar önce Epic tarafından kazanılmış olsa da Apple'ın yapacağı değişikliklerin belirlenmesi ve planlanması için dava süreci hala devam ediyor. Apple, bu noktada App Store komisyonlarını ilgilendiren bir değişikliğin pratiğe geçmesini yıllarca öteye itebilecek bir istekte bulundu.

ABD merkezli Apple ve Epic Games arasındaki uzun süredir devam etmekte olan dava, Fortnite üzerinden karşımıza çıkmıştı. Uygulama içi satın alımlarda Apple’ın yüksek komisyon aldığını söyleyen Epic, söz konusu satın alımlarda oyuncuları kendi ödeme yöntemine yönlendirerek komisyonlardan sıyrılmıştı.

Bunun üzerine Apple, Fortnite’ı App Store’dan kaldırıp Epic Games’in geliştirici hesabını askıya almıştı. Daha sonra Epic Games, bunu beklediğini bizlere gösteren bir animasyon hazırlamış, daha sonrasında da dava süreci başlamıştı. Söz konusu davada Epic Games’in tek önemli zaferi geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Fakat Apple, uygulamaya koyması gereken kararlar konusunda inatçı davranacak gibi görünüyor.

App Store değişikliklerinin görülmesi yıllar alabilir:

Şimdiye kadarki kararlara göre Apple, bir noktada geliştiriciler için ‘uygulama içi linklerle farklı ödeme sitelerine yönlendirmeyi’ mümkün kılacak. Bu sayede geliştiriciler, Apple’ın yüzde 15 ile 30 arasındaki komisyonundan sıyrılabilecek.

Fakat Apple, bu kararın daha yüksek bir mahkemece gözden geçirilmesinin gerektiğini sebepleriyle birlikte söyledi. Eğer Apple’ın bu isteği kabul edilirse, davada tüm kontroller yapılana kadar App Store’da herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Bu da yargıcın kasım ayında vereceği kararla belli olacak.

Bu kararla birlikte App Store’da nasıl değişikliklerin görüleceği yine Apple'ın kendisine bağlı. Fakat geliştiriciler, Apple henüz bir kılavuz paylaşmış olmasa da farklı ödeme yöntemleri üzerinde çalışmaya çoktan başlamış durumda.

Apple, karar üzerinde beklemek istemesinin sebebi olarak; tüketicileri korumak adına söz konusu kararı, güvenli ve etkili bir şekilde platformuna yansıtmak istemesi olarak gösteriyor. Bunun yanında elbette karara karşı sessiz de değil. Zira şirket, App Store dışına yönlendiren linklerin zararlı yazılımların indirilmesine yol açabileceğini de söylüyor.