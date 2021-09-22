Epic Games CEO'sundan Fortnite Bekleyenleri Üzecek Açıklama

Epic Games'in galibiyetiyle sonuçlanan davada alternatif ödeme yöntemleri konusunda Epic Games'i haklı bulan yargıç, diğer konuların tamamında Apple'ı haklı görmüştü. Söz konusu zaferin ardından Fortnite'ı geri getirmek üzere Apple'a ulaşan Epic Games CEO'su, kendisini pek de memnun etmeyen bir cevap aldı.

Teknoloji devi Apple ve Epic Games arasındaki dava uzun süredir devam ediyordu. Alternatif ödeme yöntemleri ve haksız rekabet konularından ortaya çıkan tartışma, Epic Games’in Apple’a yönelik paylaştığı animasyonla daha da alevli bir hal almıştı. Buradan sonra 2 şirket, uzunca bir süre mahkemelerde karşı karşıya geldi.

Geçtiğimiz haftalarda Apple-Epic davasında bir dönüm noktasına gelinmişti. Epic, bu noktada büyük bir zafer kazanmış ve Apple’ı, alternatif ödeme yöntemlerine izin vermek zorunda bırakmıştı. Farklı konularda iki şirket arasındaki dava hala devam ediyor. Fakat Fortnite’ı bu zaferin ardından derhal App Store’a geri getirmek isteyen Epic, görünüşe göre uzun bir süre beklemek zorunda kalacak.

Fortnite’ın iOS’e dönmesi 5 yıl sürebilir:

Dava sürecindeki Yargıç Yvone Gonzalez Rogers, geçtiğimiz yıl Apple’ın, Epic Games’in App Store’daki geliştirici hesabını dondurmasını geçerli bulmuştu. Daha da ötesi ve hatta bu haberin kilit noktası, Yargıç Rogers, Apple’ın bu hesabı etkinleştirip etkinleştirmeyeceğini tamamen kendisine bırakmıştı. Bu da davayı kazansa da kaybetse de Apple’ın Fortnite’ı geri getirmek zorunda olmadığı anlamına geliyor.

Epic Games’in CEO’su Tim Sweeney, twitter hesabı üzerinden Apple’ın, geliştirici hesabını aktif hale getirmeyi reddettiğini söyledi. Apple ekibi ise, dava tamamen sona erene kadar Fortnite’ın App Store’a geri dönmeyeceğini söyledi. Bu da 5 yıl kadar zaman alabilir.

Apple’ın söz konusu tutumu, Sweeney’i seriler halinde paylaşımlar yapacak kadar kızdırmış durumda fakat yasal gözle baktığınızda davanın sadece alternatif ödeme yöntemlerine yönelik olduğu görülüyor. Yani Apple uygulama içinde artık alternatif ödeme yöntemlerine yer verebilir. Fakat Fortnite’ı geri getirmek ya da getirmemek tabir yerindeyse şirketin paşa gönlüne kalmış diyebiliriz.