Apple, Mahkemeden Epic Games Kararını "Çöpe Atmasını" İstedi

Apple, Epic Games davasında mahkemeden daha önce verdikleri karardan vazgeçmelerini istedi.

Apple ile Epic Games arasındaki dava süreci her geçen gün daha da ilginç hâle geliyor. En son yargıçların "yalancı" dediği Apple, mahkemeden daha önce verdiği Epic yanlısı kararın kaldırılmasını istedi. Cupertinolu dev bu düzenleme kaldırılmayacaksa da sadece Epic'e özel olsun istiyor.

Apple, Kaliforniya'da mahkemeye başvurarak Epic Games lehine verilen kararın değiştirilmesini istedi. İki farklı ve Epic davası ile ilgisi bulunmayan davada verilen kararların şirketin tedbir kararına karşı yasal argümanlarını güçlendirdiğini söyleyen Apple, uygulamanın tamamen atılması ya da sadece Epic Games'e fayda sağlaması gerektiğini ifade etti.

Epic Games ile Apple arasındaki davanın kısa özeti:

İlk olarak Epic Games, iPhone'da kendi uygulama içi ödeme sistemini tanıtmıştı. Bu sistem, App Store'u devre dışı bırakarak Apple'ın yüzde 30 komisyon almasına engel oluyordu. Bu durumun App Store şart ve koşullarını ihlal ettiğini belirten Apple, şirketi mağazasından atmıştı.

Bunun üzerine iki firma mahkemelik oldu. Mahkeme kararında Apple'ın bir tekel olmadığı belirtilirken Apple'a da App Store dışında uygulama içi satışlara izin vermesi gerektiği bildirildi. Bunun üzerine iki firma da beğenmedikleri kararları temyize taşıdı.

ABD Yüksek Mahkemesi ise her iki temyiz talebini de reddetti. Apple karara uyacağını söylese de komisyon almaya devam etti. Epic ise bunun üzerine tekrar mahkemeye gitti. Mahkeme de Apple'ın kötü niyetli hareket ettiğini söylemişti.