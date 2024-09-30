Epic Davasında Yargıç, Apple'ın Yalan Söylediğini İma Etti

Epic ile Apple arasındaki davaya bakan yargıçlar, Apple'ın yalan söylediğini ima ederek temyiz talebini reddetti.

Apple ile Epic Games, uygulama mağazalarında satış kısıtlamaları yüzünden mahkemelik olmuştu. Sonrasında tekel tartışmaları nedeniyle dava büyüdükçe büyümüş, en sonunda Apple'ın bazı bölgelerde App Store dışında mağazalara da izin vermesiyle sonuçlanmıştı. Apple dava boyuncu güvenlik ve mahremiyet üzerinden savunma yapmış ancak sonuç alamamıştı.

Uzun dava sürecinin sonunda Apple, mahkemenin farklı ödeme araçlarının kullanılmasına izin verme kararını kabul etmiş ancak yine de kendi komisyonundan vazgeçmemişti. Bunun üzerine Epic de tekrar mahkemeye giderek bu duruma itiraz etmişti. Davayı inceleyen ikinci yargıç, Apple'ın ek süre talebini "basitçe inanılmaz" olarak nitelendirdi.

Apple'ın talebi reddedildi

Mahkemede iki taraf, incelenmesi gereken anahtar kelimeler üzerinde anlaşmış ve Apple da 650 bin dokümanın incelenmesi gerektiğini ifade etmiş ve ona göre süre istemişti. Mahkeme de bu talebi kabul etmişti. Son tarihe sadece dört gün kala Apple, "aslında 1,3 milyon belge olduğunu" söyleyerek daha çok zaman istedi. Mahkeme ise bu talebi "basitçe inanılmaz" buldu ve reddetti.

Yargıç Hixson kararında, Apple'ın bu durumu keşfetmek için çok zamanı olduğunu, firmanın raporlarının iyi görünmediğini ve bu durumu zaman kazanmak adına gizlediklerini, Apple'ın durumu sürüncemede bırakarak kötü niyetli davranış sergilediğini, firmanın istemesi durumunda bu evrakları yetiştirebileceğini ifade etti.

Apple'dan konu ile ilgili bir açıklama gelmezken yaşanan durumun Apple'ın mahkeme gözünde güvenilirliğini kaybettiği anlamına gelebileceği ifade edildi.