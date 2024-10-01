Apple'ın iPhone 17 ile birlikte fiziksel tuş sayısını üçe düşüreceği ve eylem tuşunu ses tuşlarıyla birleştireceği iddia ediliyor.

Apple, uzun yıllardır iPhone modellerinde fiziksel tuşların sayısını artırarak kullanıcı deneyimini zenginleştirdi. iPhone 15 serisiyle birlikte gelen Eylem Tuşu, bu değişikliklerin öncüsü olmuştu. Şimdi ise şirket tersine bir politika çizmeye başlayacak gibi görünüyor.

Başlangıçta iPhone'un klasik sessize alma tuşunun yerine geçen bu yeni tuş, varsayılan uygulamaları başlatma veya özelleştirilmiş işlevleri gerçekleştirme gibi çeşitli görevler için kullanılabiliyordu.

Ardından iPhone 16 modelinde Apple, Kamera Denetimi adı verilen yeni bir tuşu kullanmayı tercih etti. Bu tuş, fotoğraf çekmek için basit bir tıklama işlevine sahip olmasının yanı sıra, kaydırılarak yakınlaştırma işlemi de yapılabilen kapasitif bir bileşen içeriyor.

iPhone 17 ile 'Eylem Tuşu' yer değiştirecek

Fakat son senelerde iPhone serilerine eklenen tüm bu tuşlar, iPhone 16’da fiziksel tuş sayısını beşe çıkararak, Apple’ın gelecekte tamamen tuşsuz bir telefon yapma hedefinden uzaklaştığına dair spekülasyonlara yol açtı.

Şimdi ise şirket önümüzdeki yıl piyasaya süreceği iPhone 17 ile fiziksel tuşlar konusunda bir kez daha köklü değişiklikler yapacak. Yeni seride Kamera Denetimi tuşu korunurken, Eylem Tuşu telefonun diğer tarafına taşınacak ve ses tuşlarıyla birleştirilecek. Bu sayede kullanıcılar sadece üç tuşla tüm işlevlere erişebilecek. Eğer bu iddia gerçeğe dönüşürse iPhone 17 kullanıcıları Eylem Tuşu'na ulaşmak için telefonu fazla hareket ettirmek zorunda kalmayacak.

Apple bu değişikliği nasıl hayata geçirecek?

Bu değişikliğin nasıl hayata geçirileceği henüz net olmasa da Apple’ın karma dokunsal ve kapasitif özelliklere sahip yeni Kamera Denetimi tuşu bu konuda bazı ipuçları sunuyor. Gelecek yıl Eylem Tuşu ile ses işlev tuşlarının birleşiminden oluşacak birleşik bir tuş yapısı, hem ses seviyesi kontrolü hem de uygulama başlatma gibi çoklu görevleri yerine getirebilir. Böyle bir çözüm, kullanıcı deneyimini daha sade ve pratik hâle getirebilir.

Ayrıca geçmiş aylarda ortaya çıkan iPhone Plus serisinin yerine iPhone Slim modeli getirileceği iddiaları iPhone 17 serisinin dikkat çekici yeniliklere ev sahipliği yapacağını gösteriyor. Tüm bu gelişmeler, Apple’ın gelecek nesil iPhone’larını oldukça ilginç kılacak.

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