Apple'ın Piyasaya Sürmekten Vazgeçtiği 5 Ürün Ortaya Çıktı

Apple'ın önümüzdeki birkaç yıl içinde tanıtmayı planladığı ancak sonrasında vazgeçtiği ürünler ortaya çıktı. İşte şirketin iptal ettiği veya ertelediği ürünler.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Son günlerde Apple hakkında birçok sızııntı ortaya çıkmaya başlamıştı. Özellikle de bu sızıntılar, şirketin önümüzdeki birkaç yılı için oluşturduğu yol haritası hakkındaydı. Şirketin piyasaya sürmeyi planladığı tüm ürünler görülmüştü. Şimdi ise yine benzer kaynaklardan yepyeni bilgiler ortaya çıktı.

Bu sefer ise Apple’ın ertelediği veya iptal ettiği ürünler var. Listeye baktığımızda şirketin kullanıcılar tarafından merakla beklenen bazı ürrünlerinden vazgeçtiğini görebiliyoruz. Peki bu ürünler neler?

Apple’ın iptal ettiği ya da ertelediği ürünler

iaep

  • Katlanabilir iPad
  • Vision Air
  • AR gözlük
  • Mac ile çalışan AR gözlük
  • Daha ucuz Vision Pro

Apple’ın 2026 ve 2027 yol haritasından çıkardığı ürünler arasında bir ara ilk katlanabilir Apple ürünü olacağı söylenen katlanan iPad var. Ancak şirket, normalde seneye gelecek projeyi erteleyerek kaynaklarını katlanabilir iPhone’a çevirdi ve telefonu 2026’da çıkarmaya karar verdi.

Listedeki 5 ürün arasında bir diğer dikkat çeken ise Vision Air ve ucuz Vision Pro modelleri. Vision Air, uygun fiyatlı bir karma gerçeklik gözlüğüydü ancak günlük kullanıma uygun gözlük geliştirilmesi nedeniyle iptal edildi. Öte yandan daha ucuz Vision Pro modelinde de çalışmaların durduğu söyleniyor.

Bunlar dışında Apple, henüz ne olduğu bilinmeyen ürünler üzerinde de çalışıyor. Aşağıdan bu ürünlerin model numaralarını ve ne olacakları hakkındaki tahminleri görebilirsiniz.

Apple’ın geliştirdiği ancak ne olduğu bilinmeyen ürünler

  • N110 - giyilebilir bir ürün olabilir.
  • N209 - Apple Watch modeli olabilir.
  • N216 - Apple Watch modeli olabilir.
  • J349 - Apple TV veya Mac ile alakalı olabilir.
  • J190 - Mac Pro olabilir
  • J226 - Ev ürünü olabilir
Apple'ın 2026'da Tanıtmayı Planladığı Tüm Ürünler Ortaya Çıktı (Evet, Katlanabilir iPhone Geliyor) Apple'ın 2026'da Tanıtmayı Planladığı Tüm Ürünler Ortaya Çıktı (Evet, Katlanabilir iPhone Geliyor)
Apple

