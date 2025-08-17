Bloombeg'den Mark Gurman, Apple'ın akıllı ev cihazları için geliştirdiği yeni işletim sistemiyle ilgili yeni bilgiler paylaştı. Sistem, birçok dikkat çeken özelliğe sahip olacak.

Apple, şu anda daha önce görmediğimiz birçok ürün üzerinde çalışıyor. Bunlardan en merak edilenlerden biri de ekranlı HomePod ve masaüstü robotu. HomePod’un 2026’da, robotun ise 2027 yılında bizlerle buluşmasını bekliyoruz. Yani önümüzdeki birkaç yıl içinde şirketin akıllı ev aletlerine odaklandığını göreceğiz.

En güvenilir Apple kaynaklarından biri olan Mark Gurman, Apple’ın bu cihazlar için geliştirdiği yeni işletim sistemiyle ilgili yeni bilgiler paylaştı. Gurman’a göre işletim sistemi birçok yeniliği beraberinde getirecek.

“Charismatic” kod adlı işletim sistemi neler sunacak?

Gurman’a göre Apple, bu işletim sistemine “Charismatic” kod adını vermiş. Daha önceki söylentiler, direkt ev ürünlerinde kullanılacağı için “homeOS” gibi bir isim alabileceğini söylüyordu. Ayrıca tvOS ve watchOS’i birleştiren bir işletim sistemi olacağı da bilgiler arasındaydı.

Gurman’ın kaynaklarına göre yeni işletim sistemi, saat yüzleri ve widget’ları öne çıkaracak. Birden fazla kullanıcı desteğine sahip olurken Siri’yi kullanarak sesli komut alabilecek. Ancak kullanıcı dokunmatik yoluyla da kontrol sağlayabilecek. Sistemin; “Kamera”, “Takvim”, “Anımsatıcı”, “Müzik” gibi Apple uygulamalarına sahip bir şekilde geleceği de aktarılmış. Çoklu kullanıcı desteğinde sistemin kullanıcıların yüzünü önünden geçerken bile tanıyabileceği ve ona uygun hâle geleceği söyleniyor.

Apple’ın yeni işletim sisteminin heyecan verici olduğunu söyleyebiliriz. Akıllı ev deneyimini Apple ekosistemiyle birleştirmesi, kullanıcıları çok mutlu edecektir. Önümüzdeki yıl yeni HomePod ile tanıtıldığını görmemiz muhtemel.