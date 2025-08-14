Apple'ın Apple Intelligence destekli telefonlarda Siri'nin tasarımını değiştirmesinin ardından şimdi tüm telefonlarda geçerli olacak yeni bir tasarıma geçmeye hazırlandığı iddia ediliyor.

Apple, Siri’yi önümüzdeki yıl daha kişisel ve çok daha yetenekli hâle getirmeye hazırlanıyor. Bloomberg’den Mark Gurman’ın haberine göre Siri’nin iPhone ve iPad’de “yeniden tasarlanmış” bir tasarımla karşımıza çıkması planlanıyor. Yeni tasarımın nasıl olacağı ise henüz net değil.

Apple esasında geçen yıl Siri’nin görünümünü zaten güncellemişti ancak bu değişim sadece Apple Intelligence destekli cihazlara gelmişti. Apple Intelligence desteklemeyen eski modellerde ise hâlâ eski tasarım kullanılıyor.

Yeni Siri tasarımı 2026 başında kullanıma sunulacak

2026 yani önümüzdeki yılın başında gelecek güncellemeyle Siri, uygulamalarda tamamen sesle işlem yapabilecek. Örneğin sadece “Fotoğrafı bul, düzenle ve gönder” diyerek işinizi halledebileceksiniz. Instagram’da yorum yapabilecek, alışveriş sepetinize ürün ekleyebilecek veya hiç dokunmadan bir servise giriş yapabileceksiniz.

Tüm bu işlemleri yapabilmesinin yanı sıra görsel olarak da şu anda Apple Intelligence destekli telefonlardaki tasarıma benzer bir tasarıma geçiş yapılacak. Henüz bununla ilgili somut bir sızıntı yok ancak Apple'ın dâhili olarak test etmeye başladığı söyleniyor.