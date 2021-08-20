İddiara Göre Apple, Bu Yıl İki Farklı Etkinlik Düzenleyecek

Apple'ın tedarik zinciriyle epey haşır neşir olan Digitimes, bu yıl teknoloji devinin ürünlerini tanıtmak için eylül ayında iki farklı etkinlik düzenleyeceğini iddia etti.

Teknoloji devi Apple, bugüne kadar yeni iPhone modeli ve diğer yeni modellerini tanıtmak için eylül ayında sadece bir etkinliğin altına imza atıyordu. Apple'ın tedarik zincirinde yer alan kaynaklara göre teknoloji meraklılarını bu yıl tarihte ilk kez iki farklı etkinlik birden bekliyor.

Yapılan açıklamalara göre Apple, ilk etkinliğinde yeni iPhone 13 model akıllı telefonlarını tanıtacak. Eylül ayının sonlarına doğru ise şirket, bir dizi ürününü daha tanıtmak için ikinci bir etkinlik düzenleyecek.

Apple, iddiları henüz doğrulamış değil:

Apple'ın iki farklı etkinlik düzenleyeceği yönündeki iddiların ardında yatan sebep henüz kesinleşmiş değil, ancak söylenenlere göre şirket, tedarik zincirini sağlama almadan tüm ürünlerini tanıtmaktan kaçınıyor. Bu yıl iPhone 13, AirPods 3 ve yeni iPad modelleri gibi birçok yeni ürününü tanıtmasını beklediğimiz şirket, iddialara göre ilk etapta sadece iPhone 13'ü tanıtacak.

Şimdilik tüm bu söylentilerin birer iddiadan ibaret olduğunu belirtelim. Ancak bu iddiaları ortaya yayan Digitimes'ın Apple'ın tedarik zinciri hakkında epey bilgi sahibi olduğunu da söylemekte fayda var. Bu yüzden yeni Apple etkinliğine az bir zaman kala şirketten resmi bir açıklama beklemekte fayda var.