iPhone 13 Geliyor: Tanıtım Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri

iPhone 12 serisi ile birlikte ciddi satış rakamlarına ulaşan Apple’ın piyasaya sürmeye hazırlandığı iPhone 13 ne zaman tanıtılacak, özellikleri nasıl olacak, fiyat konusunda herhangi bir değişiklik olacak mı, Türkiye fiyatı ne olacak sorularını yanıtladık ve en güncel şekilde sizlere aktardık.

Apple, bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonu iPhone 13 üzerinde yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Bilindiği üzere, iPhone 12 serisi ile birlikte ciddi satış rakamlarına ulaşan şirket, bu başarısını iPhone 13 serisi üzerinde de sürdürmek istiyor. Özellikle tasarım konusunda oldukça yüksek beklenti oluşturan iPhone 13 serisi, en son iPhone 5s’de kullanılan keskin ve köşeli tasarıma geçiş yaparak kullanıcılardan tam not almayı başarmıştı.

Dört farklı model ile birlikte piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 13 serisi ile ilgili gün geçtikçe yeni iddialar ortaya çıkıyor. iPhone 13,iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max olarak piyasaya sürülmesi beklenen akıllı telefon serisi, ortaya çıkan raporlara göre özellikle ekran tarafında bazı yenilikler ile gelecek. Tasarım konusunda da ciddi yeniliklere sahip olacak iPhone 13 ile ilgili son gelişmelere gelin hep birlikte göz atalım:

Tasarım: Şarj girişi olmayan bir iPhone?!

En önemli değişiklik şarj girişinin kaldırılması olacak

iPhone 12 birlikte kullanılmaya başlanan keskin ve köşeleri hatlar korunacak

Çentik kalıyor ancak biraz küçültülecek

Ekrana gömülü parmak izi okuyucusu gelebilir

Daha önce birçok konuda akıllı telefon dünyasına yön veren Apple, bunlara bir yenisini daha eklemek istiyor. Ortaya çıkan raporlara göre şirket, iPhone 13 ile birlikte şarj girişini tamamen kaldırmayı planlıyor. Bildiğiniz üzere Apple, iPhone 12 ile birlikte kutudan şarj adaptörü çıkma olayını tamamen kaldırmıştı ve Samsung gibi rakip teknoloji devleri de Apple gibi kutularından şarj aleti çıkmayacağını açıklamıştı. Bu hamlesi ile birlikte kablosuz şarja daha fazla önem vermesi beklenen şirket, akıllı telefonlarının kablolara ve adaptörlere olan bağımlılığını yavaş yavaş ortadan kaldırmayı planlıyor.

Ekran: Aynı boyutta ama daha hızlı

Boyutlar:

iPhone 13 mini: 5,4 inç

iPhone 13: 6,1 inç

iPhone 13 Pro: 6,1 inç

iPhone 13 Pro Max: 6,7 inç

iPhone 13 ile birlikte ekran tarafında ciddi iyileştirmeler olacak. Ortaya çıkan raporlar, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinde ekran yenileme hızının 120 Hz olacağını gösteriyor. Apple, iPhone 13 ile birlikte LTPO panel teknolojisi kullanmaya başlayacak. LTPO panel teknolojisi, ekran aktif olarak kullanılmadığında yenileme hızını 1 Hz’e kadar düşürecek. Ekran aktif olarak kullanıldığında ise yenileme hızı 120 Hz’e kadar çıkacak. Apple’ın burada LTPO panel teknolojisi kullanmasının sebebi ise şüphesiz yüksek ekran yenileme hızı sunarken minimum güç harcama arzusu olduğunu söyleyebiliriz.

Performans: Apple'ın en iyi olduğu konu

A15 Bionic yonga seti

mmWave ve 6 GHz altı 5G ağlarını destekleyen 5nm Snapdragon X60 modem

Kablosuz bağlantıları daha da hızlandıracak Wi-Fi 6E bağlantı teknolojisi

iPhone 12 serisinde kullanılan 5nm mimariye sahip A14 Bionic yonga setinin rakipleri Snapdragon ve Kirin işlemcilerine göre performans olarak oldukça önde olmasından dolayı iPhone 13 serisinde kullanılacak A15 Bionic yonga setinin ciddi performans artışlarına sahip olmayacağını söyleyebiliriz. Ortaya çıkan raporlar, A13 Bionic yonga seti ve A14 Bionic yonga seti arasındaki %17’lik CPU ve %8’lik GPU performans farkının, A14 Bionic yonga seti ve A15 Bionic yonga seti arasında olmasa bile iki yonga seti arasında kayda değer artışlar olacağını bildiriyor.

Kamera: LiDAR'a devam

Kamera tarafında ise iPhone 13, bizleri üzmeyecek. Ortaya çıkan raporlar iPhone 13’ün kamera için ciddi bir donanım desteği alacağını iddia ediyor. Ayrıca Analist Ross Young, yeni iPhone 13 serisinin daha büyük kamera sensörleri ile geleceğini iddia etti. Apple’ın daha büyük kamera sensörleri kullanmak istemesinin asıl amacı ise daha fazla güneş ışığı alarak daha kaliteli fotoğraflar çekebilme isteği olduğunu söyleyebiliriz.

KGI analisti Ming-Chi Kuo'ya göre; iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max hem ultra geniş kameralar, hem de daha geniş sensörlere sahip olacak. Kuo ayrıca iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinin f/1.8 diyafram açıklığına sahip olacağını, bunun daha kaliteli fotoğraflar çekme ihtimalini artıracağını söylüyor. Kuo ayrıca, iPhone 12 Pro Max modelinde kullanılan optik görüntü sabitleyicinin, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinde kullanılacağını söyledi. Son olarak kişinin boyunu ölçmek gibi ciddi yetenekleri bulunan Lidar tarayıcının, artık sadece Pro modellerinde değil tüm modellerde kullanılacağını belirtmek isteriz.

Depolama ve Pil:

Depolama konusunda iPhone 13 ile ilgili çok ciddi bir iddia ortaya çıktı. Doğru çıkan sızıntılarıyla ön plana çıkan Jon Prosser, geçtiğimiz günlerde atmış olduğu bir tweet ile iPhone 13 serisinde 1 TB depolama alanı kullanılmaya başlanılacağını iddia etti. Daha önce hiçbir akıllı telefonun 1 TB depolama alanı ile gelmediği düşünülürse, eğer bu gerçekleşirse fiyat olarak cep yakan iPhone’lara ulaşmamız biraz daha zor olabilir. Ancak şu ana kadar almış olduğumuz bilgiler, iPhone 13 serisinin 128 GB, 256 GB ve 512 GB varyantlarında satışa çıkacağı oldu.

Pil tarafında ise bizleri iki ihtimal bekliyor. Şu an için iPhone 13 serisinin pil kapasiteleri ile ilgili herhangi bir bilgi gelmedi. Ortaya çıkan raporlara göre Apple, yumuşak pil teknolojisi kullanarak pil kapasitelerini arttırabilir veya daha ince tasarıma sahip benzer kapasitelerde piller kullanarak akıllı telefonlarını piyasaya sürebilir.

iPhone 13 ne zaman tanıtılacak?

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Bildiğiniz üzere iPhone 12 lansmanı, pandemi nedeniyle ertelenerek 13 Ekim tarihinde yapılmıştı. Eğer her şey yolunda giderse ve herhangi bir erteleme olmazsa, iPhone 13’ün 24 Eylül 2021 tarihinde tanıtılmasını bekliyoruz.

İşte iPhone 13 serisi fiyat listesi:

iPhone 13 mini: 699 ABD doları Kur karşılığı ~5.102 TL, vergiler dahil ~9.400 TL

iPhone 13: 799 ABD doları Kur karşılığı ~5.832 TL, vergiler dahil ~10.800 TL

iPhone 13 Pro: 999 ABD doları Kur karşılığı ~7.292 TL, vergiler dahil ~13.000 TL

iPhone 13 Pro Max: 1099 ABD dolar Kur karşılığı ~8.022 TL, vergiler dahil ~15.200 TL



Fiyat konusunda ise genellikle sabit kalmayı seven Apple, iPhone 13 ile birlikte herhangi bir fiyat değişikliği yapmayı düşünmüyor. Bununla birlikte iPhone 13 mini modelinin 699 dolar başlangıç fiyatı ile gelmesi beklenirken, iPhone 13 799 dolar, iPhone 13 Pro 999 dolar, iPhone 13 Pro Max’in ise 1099 dolar başlangıç fiyatı ile satışa sunulması bekleniyor.