Apple, yapay zekânın fotoğraflar üzerindeki etkilerini değerlendirerek nesne kaldırma özelliğini ekleme konusunda tereddüt yaşıyor.

Apple, yapay zekânın fotoğraflar üzerindeki etkilerini değerlendirerek, cihazlarına nesne kaldırma özellikleri ekleme konusunda kararsız kaldığını açıkladı. Şirketin Yazılım Başkanı Craig Federighi, bu konuya ilişkin şirket içindeki hassasiyetin altını çizdi.

iOS 18.1 ile birlikte kullanıcıların hizmetine sunulan “Temizle” özelliği, fotoğraflardaki istenmeyen nesneleri hızlı bir şekilde kaldırma imkanı sağlıyor.

Fotoğrafların gerçekliğini koruma endişesi

Ancak Federighi bu özelliğin Google ve Samsung gibi rakiplerin sunduğu daha kapsamlı düzenleme araçlarına kıyasla sınırlı işlevselliğe sahip olduğunu belirtti. Bu bağlamda fotoğraflardaki ayrıntıların temizlenmesinin önemli olduğunu fakat bu işlemin fotoğrafın gerçekliğini değiştirmemesi gerektiğini vurguladı.

Apple, kullanıcıların düzenledikleri fotoğrafların “Temizle ile Değiştirilmiş” olarak etiketlenmesini sağlayacak ve bu değişiklikler, fotoğraflara gömülü metadata ile işlenecek. Federighi, şirketin yapay zekânın fotoğrafçılık üzerindeki olumsuz etkilerinden duyduğu endişeleri dile getirerek, bu durumun insanların fotoğraf içeriklerine olan güvenini zedeleyebileceğini ifade etti. Bu nedenle nesne kaldırma gibi özelliklerin kullanımına yönelik tartışmaların devam ettiğini aktardı.