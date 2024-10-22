iOS 18.1 ile macOS 15.1'in geliştirici beta sürümü, Apple'ın yeni aksesuarlarını ortaya çıkardı. Apple, mevcutta sattığı bazı aksesuarları ufak değişikliklerle yeniden piyasaya sürecek gibi görünüyor.

Geçtiğimiz akşam sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın yeni işletim sistemlerinin beta sürümlerini yayımladığından bahsetmiştik. Bu bağlamda; yayımlanan sürümlerden bir tanesi de iPhone'lara yapay zekâ özellikleri getirecek iOS 18.1'in geliştirici betasıydı.

Bu sürümün kodlarını inceleyen bağımsız yazılımcılar, Apple'ın bir dizi yeni aksesuar üzerinde çalıştığını tespit ettiler. Ancak bu sizi hemen heyecanlandırmasın çünkü Apple, oldukça küçük değişikliklerle mevcut aksesuarlarını yenileyecek gibi görünüyor.

Yeni Magic Mouse, Trackpad ve klavye geliyor

iOS 18.1 RC sürümde yapılan incelemelere göre Apple, Magic Mouse 2, Magic Trackpad 2 ve Magic Keyboard'un yeni sürümleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Üstelik tüm bu ürünler, macOS 15.1 RC'nin kodlarında da tespit edilmiş durumda. Peki Apple'ın yeni aksesuarları, hangi yeniliklere ev sahipliği yapacaklar?

Kodlar üzerinde yapılan incelemelerde, Apple'ın yeni aksesuarları için ".usb" etiketinin kullanıldığı görüldü. Bu da Apple'ın yeni aksesuarlarının USB Type-C girişli olacağını düşündürüyor. Ancak tasarımsal olarak bir değişiklikle karşılaşmayacağız gibi görünüyor. Zira kodlar içerisinde bulunan .usb etiketli ikonlar, Apple'ın mevcut ikonları ile tamamen aynı. İşte bu yüzden, gelecek aksesuarlardaki tek değişiklik, USB Type-C olabilir gibi görünüyor.