Apple’dan Tek Fotoğraftan 3D Nesne Üreten Yapay Zeka: LiTo

Apple, LiTo adlı yeni yapay zeka modeliyle tek bir fotoğraftan fotogerçekçi 3D nesneler üretebiliyor. ICLR 2026’da tanıtılan model, yalnızca şekli değil; ışık, yansıma ve parlama gibi detayları da hesaba katıyor. Bu teknoloji, 3D içerik üretiminde büyük bir sıçrama yaratabilir.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Apple, yapay zeka tarafında vites yükseltmeye devam ediyor. Şirketin bu kez karşımıza çıkardığı LiTo modeli, tek bir görselden 3D nesne üretmesiyle dikkat çekiyor. Üstelik bunu yaparken sadece nesnenin formunu değil, gerçek hayatta gördüğümüz ışık oyunlarını da hesaba katıyor.

Bugüne kadar gördüğümüz pek çok 3D üretim teknolojisi, işin daha çok “şekil” kısmına odaklanıyordu. Bu da ortaya çıkan sonuçların çoğu zaman yapay görünmesine neden oluyordu. Apple’ın LiTo yaklaşımı ise bu noktada işi bir adım ileri taşıyor.

LiTo’nun Farkı: Sadece Modellemiyor, Görünümü de Öğreniyor

LiTo’nun öne çıkan özelliği, “surface light field” denen bir yöntem kullanması. Basitçe anlatmak gerekirse bu sistem, bir nesnenin farklı açılardan nasıl göründüğünü öğreniyor. Yani ışık vurduğunda nasıl parlıyor, hangi açıdan nasıl yansıyor gibi detayları da hesaba katıyor.

Bu da ortaya çok daha gerçekçi sonuçlar çıkmasını sağlıyor. Çünkü gerçek dünyada bir nesnenin görünüşü sadece şekline değil, ışıkla olan etkileşimine de bağlı. LiTo, bu iki unsuru bir araya getirerek ciddi fark yaratıyor.

Rakiplerine Göre Daha Tutarlı Sonuçlar Sunuyor

Apple’ın paylaştığı örneklere göre LiTo, özellikle TRELLIS gibi mevcut modellere kıyasla daha stabil sonuçlar üretiyor. Nesneye farklı açılardan baktığınızda görüntünün bozulmaması ve tutarlı kalması en büyük artılarından biri.

Bu durum; oyun geliştirme, AR/VR uygulamaları ve dijital içerik üretimi gibi alanlarda ciddi bir avantaj anlamına geliyor. Tek bir fotoğraftan kaliteli 3D model üretmek, hem zaman hem maliyet açısından işleri kolaylaştırabilir.

Apple LiTo'nun örneklerine buradan bakabilirsiniz.

