Çıktıkları Yıllar Daha da İlginç: Grafikleriyle Günümüzde Bile Şaşırtan 10 Oyun!

Öyle oyunlar var ki gerek kullandığı grafik teknikleri gerekse sanat tasarımıyla bugün bile bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Biz de bu türden 10 oyunu sizler için bir araya getirdik.

Oyun dünyası her geçen gün gelişiyor ve yeni çıkan yapımlar realistik grafikleriyle aklımızı başımızdan alıyor ancak dönüp arkamıza baktığımızda, yıllar önce çıkmış olmalarına rağmen grafikleriyle hâlâ şaşırtan pek çok oyun da var.

Bazen akıllıca kullanılmış bir sanat tasarımı bazen de döneminin çok ötesindeki bir oyun motoru sayesinde, bu klasikler günümüz oyunlarına bile taş çıkartmaya devam ediyor. Eğer siz de nostalji rüzgarına kapılırken göz kanatmayan, aksine görsel bir şölen sunan maceralar arıyorsanız, yaşlanmayı reddeden bu yapımlara mutlaka göz atmalısınız.

Sisteminizi test etmeye devam eden Crysis

Crysis kelimesini duyduğumuzda aklımıza gelen ilk şey bilgisayarları ne kadar zorladığıdır.

2007 yılında piyasaya sürülmesine rağmen ormanların içindeki o muazzam ışıklandırmalar, suyun dalgalanması ve yaprakların rüzgardaki süzülüşü bugün bile inanılmaz görünüyor. Geliştirici ekibin ortaya koyduğu bu şaheser, sadece bir oyun değil, teknolojik bir gövde gösterisi olarak grafik tarihindeki yerini altın harflerle koruyor.

Asla eskimeyen yüz mimikleriyle Half-Life 2

Güçlü oyun motorunu arkasına alan Half-Life 2, 2004 yılında çıktığında fizik kurallarıyla herkesi büyülemişti fakat asıl şaşırtıcı olan şey karakterlerin yüz mimikleri ve göz temaslarındaydı.

Günümüzde bile bazı yeni oyunlarda göremediğimiz o doğal ifadeler ve su yüzeyindeki gerçekçi yansımalar, bu destansı macerayı görsel açıdan ölümsüz kılıyor.

Bembeyaz bir distopya sunan Mirror's Edge

Zamanın ötesinde bir sanat tasarımı arıyorsanız Mirror's Edge tam size göre. 2008 çıkışlı bu parkur oyunu, renkleri o kadar akıllıca kullanıyor ki ekranınıza bakarken âdeta gözleriniz dinleniyor.

Saf beyaz binaların üzerindeki o canlı kırmızı ve mavi tonları, ışık oyunlarıyla birleşerek oyunun grafiklerinin hiçbir zaman eskimemesini sağlıyor.

Sualtı şehri Rapture'ın büyüsü ve BioShock

Suyun altındaki distopik bir şehri keşfetmek her zaman heyecan vericidir, özellikle de BioShock oynuyorsanız.

2007 yılında Rapture şehrine ilk adımımızı attığımızda su efektleri ve neon ışıkların o ürpertici yansımaları aklımızı başımızdan almıştı. Art deco mimarisiyle birleşen bu görsel tarz, oyunu bir tablo gibi yaşatıyor ve grafiklerin yaşını tamamen unutturuyor.

Eşsiz tarzıyla The Legend of Zelda: The Wind Waker

Gerçekçilik peşinde koşmak yerine tamamen kendi tarzını yaratan The Legend of Zelda: The Wind Waker, 2002 yapımı bir oyun olduğuna inanması güç bir iş.

Çizgi film benzeri grafik yapısı sayesinde oyun her dönem taze kalmayı başarıyor. Rüzgârın denizde yarattığı his ve karakterlerin o komik ama sevimli tepkileri, bu yapımı görsel bir klasiğe dönüştürüyor.

Devasa yalnızlığıyla Shadow of the Colossus

Kendi döneminin konsol sınırlarını sonuna kadar zorlayan Shadow of the Colossus, 2005 yılında oyunculara devasa bir dünyanın kapılarını araladı.

O koca devlerin üzerindeki kürk detayları, sisli manzaralar ve güneş ışınlarının bulutlar arasından süzülüşü tek kelimeyle büyüleyiciydi. Bu oyun, grafiklerin sadece yüksek çözünürlükten ibaret olmadığını, atmosferin ve sanat yönetiminin ne kadar önemli olduğunu bize kanıtlıyor.

Uzayın karanlık yüzünü gösteren Dead Space

Korku oyunlarında atmosfer her şeydir ve 2008 yapımı Dead Space bu işi harika yapıyor.

Issız bir uzay gemisinin koridorlarında gezerken gölgelerin oyunları, ışıklandırmanın mükemmelliği ve karakterin zırhına entegre edilmiş arayüz tasarımı görselliği zirveye taşıyor. Günümüzde bile o karanlık köşelerden ne çıkacağını beklerken oyunun grafikleri sayesinde kalbiniz hızla çarpmaya devam ediyor.

Rahatsız edici gerçekçiliğiyle Silent Hill 3

Yıl 2003 ve o dönemin teknolojisiyle öyle karakter modelleri yapılmış ki bugün bile nasıl başardıklarına şaşırıyoruz.

Silent Hill 3, ana karakterin yüzündeki o ince detaylar, yorgunluk hissi ve etraftaki o paslı, kan dondurucu dokularla âdeta bir görsel şaheser. Korkuyla yüzleştiğimiz o kirli ve karanlık dünya, dönemi için akıl almaz bir grafik kalitesi sunuyor.

Kıvılcım şöleniyle F.E.A.R.

Aksiyon ve korkuyu harmanlayan 2005 çıkışlı F.E.A.R., çatışma anlarındaki görsel şöleniyle kesinlikle övgüyü hak ediyor.

Silahınızı ateşlediğinizde etrafa saçılan parçalar, duvarlardan kalkan toz bulutları ve havada yavaş çekimde süzülen mermi izleri, modern oyunlara ders verecek cinsten. Bütün bunlara eşlik eden akıllıca tasarlanmış ışık ve gölge oyunları da cabası.

Her tablosu canlı hissettiren Okami

Son olarak sanat tasarımının gücünü konuşturan bir başyapıttan, 2006 yapımı Okami'den bahsedelim.

Geleneksel sulu boya sanatını ekrana taşıyan bu oyun, hareket eden bir resim tuvali gibi hissettiriyor. Fırça darbeleriyle dünyayı renklendirdiğiniz bu görsel yolculuk, grafik teknolojisi ne kadar ilerlerse ilerlesin eskimemeye yeminli görünüyor.