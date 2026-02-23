Yeni iPhone Geliyor: Apple'ın Gelecek Haftaki Etkinliğinde Duyuracağı Tüm Ürünler!

Apple'ın 4 Mart'ta düzenleyeceğini açıkladığı "Special Experience" etkinliğinin aslında birkaç gün süreceği ortaya çıktı. 2 Mart Pazartesi günü itibarıyla başlayacak duyurular, 4 Mart'a kadar sürecek. İşte Apple'ın Special Experience etkinliğinde duyuracağı tüm ürünler!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz haftalarda dikkat çeken bir açıklama yaptı. Şirket, 4 Mart'ta bir etkinlik düzenleyeceğini ve bu etkinlikte yepyeni ürünler duyuracağını açıkladı. Gelen son haberler ise "Special Experience" olarak isimlendirilen etkinlikle ilgili daha fazla detay sunuyor.

Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın 4 Mart'ta başlayacak etkinliğinin aslında birkaç gün boyunca devam edeceğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Apple, 2 Mart Pazartesi günü itibarıyla duyurular yapmaya başlayacak ve 4 Mart'ta son duyurular yapılacak. Böylelikle süreç, tamamlanmış olacak.

İşte Apple'ın Special Experience etkinliğinde duyuracağı ürünler!

Apple'ın Special Experience etkinliği, hayranlar için kritik önem arz edecek. Zira şirket, bu etkinlik kapsamında pek çok ürün gamında güncelleme yapacak. İşte Apple'ın önümüzdeki hafta boyunca duyuracağı tüm ürünler:

Tamamen yeni ve uygun fiyatlı MacBook

iPhone 17e

M4 işlemcili iPad Air

A18 işlemcili iPad

MacBook Pro ve MacBook Air'ın son sürümleri

Eğer şu sıralar yeni bir dizüstü bilgisayar, iPad veya akıllı telefon düşünceniz varsa bir hafta daha bekleseniz çok çok iyi olur. Çünkü Apple'ın 2026 model cihazları, aklınızı çelebilecek özelliklerle donatılmış olacaklar.