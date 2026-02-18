Tümü Webekno
Apple Üç Yeni Yapay Zekâ Destekli Giyilebilir Cihaz Üzerinde Çalışıyor (Üçü de Birbirinden İddialı)

İddialara göre Apple, bu yıl ve gelecek yıl üç yeni yapay zekâ destekli giyilebilir cihazı kullanıcılara sunacak. Peki bu cihazlar neler ve ne gibi özelliklere sahipler?

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple, yapay zekâ sektöründe her ne kadar geri kalmış olsa da yavaş yavaş vites artırmaya başladı.

Bloomberg’in iddiasına göre şirket akıllı gözlük, kamera özellikli bir “yapay zekâ kolyesi” ve kameralı yeni nesil AirPods üzerinde çalışıyor. Üstelik bu cihazların tamamı iPhone ile entegre çalışarak Siri’ye “görsel farkındalık” kazandıracak.

2027'de gelecek akıllı gözlük

Apple’ın ilk akıllı gözlüğü için üretim hazırlıklarının 2026 sonunda başlaması, lansmanın ise 2027’de yapılması planlanıyor. Cihaz mikrofon, hoparlör ve yüksek çözünürlüklü kamera ile gelecek. Ek olarak yapay zekâ özellikleri için ikinci bir lens bulunacağı da konuşuluyor. Ekran yer almayacak olsa da kullanıcılar:

  • Telefon görüşmesi yapabilecek
  • Siri ile etkileşime geçebilecek
  • Müzik dinleyebilecek
  • Bulundukları ortama göre anlık bilgi alabilecek

Örneğin gözlüğü taktığınızda yemeğinizin içeriğini sorabilecek, baktığınız bir yapıyı tanıyabilecek ve yön tarifinde çevredeki önemli noktaları referans alabileceksiniz.

Apple’ın bu ürünle doğrudan Meta’nın akıllı gözlük serisine rakip olması bekleniyor ancak Apple’ın fark yaratmak için tasarım ve kamera kalitesine özel önem verdiği belirtiliyor.

AirTag boyutunda “her an açık” yapay zekâ kolyesi

Apple’ın sürpriz projelerinden biri de kolye veya yaka pini gibi taşınabilecek, AirTag boyutunda bir yapay zekâ cihazı olacak. Bu küçük aksesuarın sürekli açık bir kamera gibi çalışacağı ve Siri’yi mikrofon aracılığıyla tetikleyebileceği belirtiliyor.

Cihazın kendi çipi olacak ancak asıl işlem gücünü iPhone’dan alacak. Bloomberg’e göre bu ürün 2027’yi beklemeden, daha erken bir tarihte piyasaya sürülecek.

Kameralı AirPods

Apple’ın bu yıl içinde tanıtması beklenen yeni AirPods modelinde ise düşük çözünürlüklü kameralar bulunacak.

Bu kameralar, yapay zekâ sayesinde kullanıcının çevresini analiz ederek Siri’ye bağlamsal bilgi sağlayacak.

Peki sizce bu ürünlerin kaçı Apple tarafından hayata geçirilecek? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Apple Yapay Zeka

