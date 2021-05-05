Geçtiğimiz aylarda Google çatısı altında yaşanan bir kavga, Samy Bengio isimli deneyimli bir yazılımcının görevini bırakmasına yol açmıştı. Bu ayrılığı fırsat bilen Apple, konuyla ilgili harekete geçerek Samy Bengio'yu şirket bünyesine katmayı başardı.

Bundan birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Google'da yaşanan bir kavgadan bahsetmiştik. Şirketin yapay zeka biriminde patlak veren bu kavganın çalışanlara karşı sergilenen tavır ve eşitsizlikler nedeniyle çıktığı konuşulmuş olsa da Google, konuyla ilgili net bir açıklama yapmamıştı. O dönemlerde yapılan açıklamalar, tarafların birbirini suçlamasından öteye geçmemişti.

Google'da yaşanan kavgayla ilgili yaşanan bir gelişme, bu durumun en çok da Apple'a yaradığını gözler önüne seriyor. Çünkü bir kamuoyu duyurusu yapan Apple yönetimi, Samy Bengio ismini işe aldığını açıkladı. Peki Bengio kimdi ve Google için neden bu kadar önemliydi?

Samy Bengio, Google'daki çalışma ekibinin işten atılmasından sonra istifa etmişti

Google, şirket içi kavganın yaşandığı dönemde bir grup çalışanı işten çıkarmıştı. İşten çıkarılan isimler arasında Margaret Mitchell ve Timnit Gebru gibi isimlerin bulunması üzerine bu durumu sindiremeyen Samy Bengio, Google'daki görevinden ayrılmaya karar vermişti. Bu arada, Bengio Google için kritik isimlerden bir tanesiydi. 14 yıl boyunca Google için çalışan yazılımcı, bu süreçte derin öğrenme algoritmaları geliştirmiş ve Google'ın adeta göz bebeği haline gelmişti.

Apple, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda Samy Bengio'nun ne iş yapacağına değinmedi. Benzer bir şekilde Bengio da konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak bu konuyla ilgili bilgi sahibi olduğunu söyleyen iki isimsiz kaynak, Apple'ın yeni bir yapay zeka araştırma birimi kuracağını ve Bengio'nun da Apple'ın yapay zekadan sorumlu isimlerinden John Giannandrea ile bu birimi yöneteceğini söylüyor.