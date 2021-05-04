Apple ile Epic Games'in Ağustos 2020'de açılan başlayan dava sürecinde yeni bir duruşma görüldü. Bu duruşmada Apple'ı tekelci olmakla suçlamaya devam eden Epic Games, muhtemelen beklemediği bir cevapla karşılaştı. Apple avukatı, Epic Games'in Apple'ın Android gibi olmasını istediğini ancak bunun şirket ve tüketiciler tarafından istenmediğini söyledi.

ABD merkezli teknoloji devi Apple ile video oyun sektörünün önemli isimlerinden Epic Games, bir süredir Fortnite nedeniyle kavgalılar. Epic Games'in Fortnite Mobile'a uygulama içi satın alma hizmeti eklemesiyle, Ağustos 2020'de başlayan süreç, bir süredir mahkeme koridorlarında tartışılmaya devam ediyor. Apple'ın Fortnite Mobile'ı App Store'dan kaldırmasını "tekelcilik" olarak nitelendiren Epic Games, bu iddiasını ispatlayabilmek için elinden geleni yapıyor. İşte bu dava sürecindeki son duruşmalardan bir tanesi de geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi.

Aslına bakacak olursak pek çok kişi, bu davada haklı olarak tarafın Apple olduğunu savunuyor. Ancak Epic Games de kendini çok başarılı bir şekilde ifade ederek, Apple'ı köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Örneğin Epic Games, dünkü duruşmada kendisini "Apple'a yüzde 30 komisyon ödemek zorunda olan bir mağdur" olarak gösterdi. Şirkete göre Fortnite Mobile'a uygulama içi satın alma hizmeti eklenmesinin nedeni de buydu. Apple'ın avukatı ise bu konuda gerçekten de zeka dolu bir açıklamada bulundu.

"Bizden Android olmamızı istiyorlar. Biz de müşterilerimiz de bunu istemiyoruz"

Epic Games'in yasal temsilcileri, Apple ve App Store'u etrafı yüksek duvarlarla çevrili bir bahçe olarak nitelendiriyor. Steve Jobs, Phil Schiller ve Eddy Cue gibi Apple'ın önemli isimlerinin e-postalarını delil olarak gösteren Epic Games avukatları, üçüncü taraf geliştiricilere hiçbir esneklik sağlanmadığını, bu durumun değişmesi gerektiğini, bunun tekelleşmeye girdiğini söylüyorlar. Ancak Apple'sa daha önceki duruşmalarda da olduğu gibi kalite, güvenlik ve gizliliği sağlayabilmek için bunun gerekli olduğunu savunuyor.

Apple'ın şirket avukatı olarak çalışan Karen Dunn, Epic Games'in Apple'ın Android gibi olmasını istediğini ancak hem kendilerinin hem de Apple kullanıcılarının böyle bir şeye karşı olduğunu ifade ediyor. Dunn'a göre Epic Games'in hayalindeki Apple ürünlerine, tıpkı Android cihazlarda olduğu gibi harici kaynaklardan uygulama yüklenebilmeli, kullanıcılar da geliştiriciler Apple ürünleriyle ilgili daha fazla söz sahibi olabilmeli. Ancak böyle bir şey hiçbir zaman gerçek olmayacak gibi görünüyor.

Şirket CEO'ları da ifade verecekler

Davanın nasıl sonuçlanacağı, mahkeme heyetinin kimi haklı göreceğini şimdiden bilmek pek mümkün değil. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken bir husus bulunuyor. Şöyle ki Apple, App Store kullanım koşullarında Epic Games'in yaptığı gibi uygulama içi satın alma hizmeti eklemenin yasak olduğunu açıkça belirtiyor. Yani Apple, bir geliştiriciyi en baştan uyarıp, söz konusu bir şey yaşanması durumunda ne olacağını önceden bildiriyor.

Bu arada, son duruşmada Epic Games CEO'sunun ifadesine başvuruldu. Ancak bu, son olmayacak. Hatta Apple CEO'su Tim Cook da mahkemeye gidecek ve mahkeme heyetinin sorularını yanıtlayacak. Süreçle ilgili yeni bir gelişme olduğu takdirde sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz.