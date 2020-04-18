Apple, Güney Kore’deki Mağazalarını Yeniden Açtı

ABD’li teknoloji devi Apple, Güney Kore’de koronavirüs nedeniyle kapatılan mağazalarını yeniden açtı. Ek güvenlik önlemleriyle açılan mağazalar, Çin dışında bulunan ve yeniden açılan ilk Apple mağazaları oldu.

2019’un aralık ayında bir anda Çin’de görüldüğü açıklanan ve üç ay içinde tüm dünyaya yayılan koronavirüs, günümüzde de yayılmaya devam ediyor. İki milyondan fazla insana bulaşan virüsün kaynağı olan Çin’deyse hayat yavaş yavaş normale dönüyor.

Koronavirüsün ilk başladığı yer olan Çin’de durumun ciddiyeti anlaşılınca birçok şirket, tesislerini ve mağazalarını kapatma kararı almıştı. Şu anda dünya genelinde tüm mağazaları kapalı olan Apple, yaklaşık bir ay önce Çin’deki mağazalarını açma kararı almıştı. Şirket, bugün aldığı kararla Çin dışındaki ilk mağazasını da açtı.

Apple mağazaları ek güvenlik önlemleriyle yeniden açıldı:

ABD’li teknoloji devi Apple, Güney Kore’de koronavirüs nedeniyle kapattığı mağazalarını bugün yeniden açtı. Şirket, mağazalarını yeniden açsa da virüsün hâlâ yayılıyor olduğu gerçeğini es geçmeden müşterileri ve çalışanlarını riske atmayacak önlemler aldı.

Apple’ın aldığı önlemler kapsamında Güney Kore’deki Apple mağazalarının içinde aynı anda limitli sayıda müşteri bulunabilecek. Böylece müşteriler, 2 metre olarak ölçülen sosyal mesafeyi daha rahat koruyabilecekler. Bununla birlikte şirket, mağazalarının camına da bir uyarı astı.

Apple’ın mağazalara astığı uyarısında müşterilere belli sorular soruluyor ve bu sorular müşteriler tarafından cevaplanıyor. Eğer bir müşteri sorulan herhangi bir soruya ‘Evet’ cevabını verirse o müşteri mağazanın içine alınmıyor. Soruların tamamına ‘Hayır’ cevabını veren kullanıcılar mağazaya rahatlıkla girebiliyorlar. Apple’ın müşterilere sorduğu sorular şu şekilde yer alıyor:

Şu anda ateşiniz var mı?

var mı? Şu anda öksürüğünüz var mı?

var mı? Şu anda herhangi bir solunum sıkıntısı yaşıyor musunuz?

yaşıyor musunuz? Herhangi bir COVID-19 şüphelisi veya vakasıyla temasa geçtiniz mi?

Bu önlemlerin yanı sıra şirket, mağazaya girecek müşterilerin de ateşlerini ölçüyor ve onlara mağazaya girmeden önce maske takmalarını söylüyor. Apple’ın Güney Kore’deki mağazalarında aldığı bu önlem, yüksek ihtimalle şirketin önümüzdeki zamanlarda herhangi bir ülkedeki mağazalarını açtığında da uygulanacak yöntemler olacak.