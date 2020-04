Onlarca Sanatçı, Bu Akşam Yayınlanacak Etkinlikte Yer Alacak

İnsanlık koronavirüsle savaş halindeyken dünyaca ünlü birçok sanatçı, bu akşam düzenlenecek özel etkinlikte yer alacak. Canlı olarak birçok platformdan ve TV kanallarından yayınlanacak etkinlik, ülkemizdeki bazı TV kanallarında da izlenebilecek.

Dünya çapında hızla yayılmaya devam eden koronavirüs, bugüne kadar açıklanan verilere göre 2 milyon 259 bin insana bulaştı ve toplamda 154 bin insanın ölümüne yol açtı. Virüs nedeniyle tüm dünya evine kapanmış durumdayken haliyle her etkinlik ya ertelendi ya da iptal edildi.

Koronavirüse karşı etkinlik gösteren bir aşı için en az 1 yıl beklememiz gerektiği söylense de bu, ancak tedaviye ve sağlık çalışmalarına hizmet veren kurumların, araştırmacıların ve sağlık çalışanlarının özverisiyle gerçekleştirilebilir. İşte bu nedenle de dünya genelinde sağlık çalışanlarına destek vermek için birçok etkinlik düzenleniyor. Bu etkinlikler arasına katılacak ‘One World: Together At Home’ etkinliğiyse, bugüne kadar düzenlenen en büyük etkinliklerden birisi olacak gibi duruyor.

Live Aid'den sonraki en büyük yıldızlar buluşması:

Global Citizen tarafından düzenlenen ve Lady Gaga’nın küratörlüğünü üstlendiği One World: Together At Home (Bir Dünya: Hep Birlikte Evde), birçok ünlü sanatçının ve efsanenin katıldığı bir gösteri olacak. Gösteri, ABD’de ABC, NBC, CBS, iHeartMedia ve Bell Media kanalları üzerinden aynı anda canlı olarak yayınlanacak.

Bu gösteri için bugüne kadar düzenlenmiş en büyük koronavirüs etkinliği olduğunu söylememizin elbette bir nedeni var. Gösteride Samuel L. Jackson, John Legend, Sarah Jessica Parker, Taylor Swift, Elton John, Jennifer Lopez, David ve Victoria Beckham, Alicia Keys, Pharrel Williams, Coldplay’den Chris Martin, J Balvin, Lady Gaga, Paul McCartney, Stevie Wonder, Billie Eilish, rock efsanesi The Rolling Stones ve daha birçok ünlü isim yer alacak.

Dünya Sağlık Örgütü’ne destek sağlayacak One World: Together At Home etkinliği, Andrea Bocelli, Stephen Colbert, Jimmy Fallon ve Jimmy Kimmel isimleri tarafından sunulacak. Etkinlikte koronavirüsten etkilenen insanlar anılacak ve ön cephede bulunan sağlık çalışanlarına teşekkürler iletilecek.

Etkinlik Türkiye'de nasıl izlenir?

Toplamda sekiz saat sürecek dev etkinlik, bu akşam TSİ 03.00’da yayınlanacak. Etkinliği izlemeniz için ABD’deki kanallara bağlanmanıza da gerek yok. Zira etkinlik, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram ve diğer birçok platformda canlı olarak yayınlanacak. Etkinlik, Türkiye’de 19 Nisan saat 15.00’da BEIN üzerinden ve 20 Nisan tarihinde National Geographic Türkiye'de de yayınlanacak.