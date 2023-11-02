Apple, İngiltere'de büyük bir dava ile karşı karşıya. Şirketin, bazı modellerde bile bile hatalı batarya kullandığı iddia ediliyor. Apple, iddiayı reddetse de 2 milyar dolarlık tazminat ile yargılanacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, zaman zaman büyük davalarla gündem oluyor. İşte şimdi bunlara bir yenisi eklendi. İddialara göre şirket, İngiltere'deki bazı modellerinde hatalı bataryalar kullanmış, 24 milyon kullanıcının deneyimini bile bile olumsuz olarak etkilemişti. Apple, söz konusu davanın iptalini talep etmiş olsa da İngiliz yetkililer, bu talebi reddederek, Apple'ın yargılanmasına karar verdiler.

Piyasaya sürülen elektronik ürünlerdeki bataryalar, kullanıma bağlı olarak verimlilik kaybına uğruyor. Bu zaten bilindik bir şey. Apple'ın bununla ilgili yargılanacak olmasının temel nedeni ise biraz daha farklı. İngiltere'de açılan davada, Apple'ın hatalı batarya kullandığının bilincinde olduğu ancak sorunları ekarte edebilmek için performans sınırlayıcı araçlar kullandığı ve cihazları yazılım güncellemesine boğduğu iddia ediliyor.

Davanın büyüklüğü 2 milyar dolar!

İngiliz tüketici temsilcisi Justin Gutman, mahkemeye yaptığı başvuruda Birleşik Krallık'taki 24 milyon iPhone kullanıcısı adına tazminat davası açarken, Apple'dan 2 milyar dolara yakın hasarı faiziyle birlikte ödemesini istiyor. Gutman'ın avukatları, Apple'ın belli modellerdeki bataryalarında bulunan hataları, telefonları yazılım güncellemelerine boğarak ve performansı kısıtlayan güç yönetim araçları koyarak engellediğini savunuyor.

Apple ise bu iddiaların asılsız olduğunu iddia ederken, sadece bazı iPhone 6s modellerinde hatalı bataryalar bulunduğunu ve bu bataryaların da ücretsiz olarak değiştirildiğini öne sürerek davanın iptalini istemişti. Ancak bu çabalar boşa çıkmış oldu.

Firmanın davanın mahkemeden dönmesi için gerçekleştirdiği çalışmalar ise meyve vermedi, İngiltere'nin Rekabet Kurumu diyebileceğimiz Competition Appeal Tribunal, yaptığı yazılı açıklama ile Gutman'ın davasının görüleceğini açıkladı. Öte yandan CAT, davada "açıklık ve odaklılık eksikliği" bulunduğunu da belirtti. Gutman, bu davanın tüketici adaleti için önemli olduğunu söyledi.

Apple ise yaptığı açıklamada bir Apple ürününün ömrünü kısaltabilecek ya da kullanıcıları daha üst bir modele geçmeye zorlayacak herhangi bir şeyi kasten yapmadıklarını ve yapmayacaklarını söyledi. Bakalım Londra'daki mahkemeden nasıl bir sonuç çıkacak, davacıların kazanması durumunda AB'den de benzer bir adım gelebilir.