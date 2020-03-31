Apple, Hava Tahmin Uygulaması Dark Sky’ı Satın Aldı

Apple, bugün beklenmedik bir kararı açıklayarak hava tahmin uygulaması Dark Sky’ı satın aldığını duyurdu. Dark Sky’ın Apple’a katılmasıyla uygulamanın Android desteği de sona erdi.

Günümüzde kısa süre içerisinde yaşanacak hava değişimlerinin tahminlerini göstermesiyle sevilen ve milyonlarca kişi tarafından kullanılan Dark Sky, bugün el değiştirdi. ABD’li teknoloji devi Apple, sevilen hava tahmini uygulaması Dark Sky’ı satın aldı.

Dark Sky’ın Apple tarafından satın alınması, her ne kadar şirket için güzel bir haber olsa da uygulamayı kullanan milyonlarca kullanıcı artık Dark Sky’a erişim sağlayamayacak, hatta indiremeyecek zira Dark Sky’ın Apple’a geçmesiyle birlikte uygulama, Android tarafında artık desteklenmeyecek.

Apple, Dark Sky'ı satın aldı:

Dark Sky’ı iOS işletim sistemli akıllı telefonlarında kullanan kullanıcılar içinse herhangi bir değişiklik olmayacak. Uygulamayı iPhone cihazlarına indirmek isteyen Apple kullanıcıları, 3,99 dolarlık (yaklaşık 25 TL) ücreti ödeyerek uygulamaya sahip olabilirler.

Dark Sky’ı daha önce Android cihazlarında kullanan kullanıcılar normalde uygulamayı kullanabilmek için her yıl 2,99 dolarlık (yaklaşık 20 TL) bir ücret ödüyorlardı ancak bu ücret, Apple kullanıcıları için ortadan kalktı ve artık kullanıcılar tek seferlik bir ödemeyle uygulamaya sahip olabiliyorlar.

Dark Sky, kullanıcılarına harika bir arayüz sunmasının yanı sıra dakika dakika hava tahminleri de veriyordu. Uygulama, özellikle ikinci nedenden dolayı çok seviliyordu. Elbette hava tahminlerinin doğruluğu zaman zaman değişiyor olsa da genel anlamda tahminler oldukça tutarlıydı. Dark Sky’ın Android'de sonunun gelmesiyle beraber Android kullanıcıları, Dark Sky benzeri bir uygulama arayışına koyulacaklar ancak bu uygulamayı bulmak da kolay olmayabilir çünkü Dark Sky, gelecekte çıkacak yeni hava tahmin uygulamalarına kendi API lisanslarını vermeyeceklerini, API’lerinin da 2021 sonuna kadar hizmet vermeye devam edeceğini açıkladı.

Apple tarafından satın alınan ve artık Apple bünyesinde hizmet verecek olan Dark Sky uygulamasının App Store sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.