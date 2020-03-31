Dünya çapında milyonlarca insan koronavirüs önlemlerinin bir parçası olarak evden çalışmaya devam ederken çevrimiçi uygulamalar önlemlerini artırdı. Devlet başkanları ve yöneticiler, görüntülü sohbet programları üzerinden toplantılarını yürütürken o programlardan biri olan Zoom'un adı veri ihlaline karıştı.

ABD merkezli görüntülü sohbet uygulaması Zoom, dünya genelinde koronavirüs tedbirlerinin yürürlüğe girdiği dönemde popülaritesi artan uygulamalardan biri oldu. Hükûmetler, bu uygulama üzerinden görüşmelerini yürütmeye başladı ancak uygulama skandal bir haberle gündemde. Zoom kullanıcılarına ait verilerin, Facebook hesapları olmasa bile yasa dışı bir şekilde Mark Zuckerberg’ün şirketiyle paylaşıldığı ortaya çıktı. Gelişmelerden sonra Kaliforniya Federal Mahkemesi’nde Zoom’a dava açıldı.

Zoom'un; kullanıcılarını, verilerinin Facebook'a ve muhtemelen diğer üçüncü taraflara gönderildiği konusunda bilgilendirme yapmadığı belirtildi. Dava dosyasında “Zoom, kullanıcılarına yetersiz güvenlik önlemleri kullanacağını ve kişisel bilgilerin, yetkisiz bir şekilde üçüncü tarafın izlemesine izin vereceğini bildirmiş olsaydı kullanıcılar, Zoom’u kullanmaya istekli olmazdı” denildi.

Uluslararası sivil toplum örgütü Electronic Frontier Foundation, son zamanlarda yaptığı bir uyarıda uygulamanın, kullanıcıların faaliyetlerinin yöneticiler tarafından izlemesine izin verdiğini söylüyor. Endişelere rağmen işletmeler, okullar ve hatta hükûmetler, toplantı ve sunum yapmak için uygulamayı kullanmaya devam ediyor.

Son olarak koronavirüs belirtileri gösterdiğini açıklayan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın sosyal medya hesabı Twitter'da yaptığı paylaşımda, kabinesiyle Zoom üzerinden toplantı yaptığı görülüyordu. Zoom hakkındaki iddialara şirketin kurucusu Eric Yuan’dan yanıt geldi. Yuan, blog yazısında yaşananlar için özür diledi.

Zoom'dan yaşanan skandal ile ilgili açıklama:

Yazıda, “Başlangıçta kullanıcılarımıza platformumuza erişmenin başka bir kolay yolunu sunma konusunda iOS için Facebook SDK kullanarak 'Facebook ile Giriş Yap' özelliğini uyguladık ancak Facebook SDK'nin gereksiz cihaz bilgilerini topladığının farkına vardık. Bu nedenle iOS istemcimizde Facebook SDK'yi kaldırmaya karar verdik” denildi.

Zoom’un karıştığı olayda paylaşılan veriler; kullanıcıların cihazı, cihazın işletim sistemi, saat dilimi ve modeli hakkında bilgileri içeriyor. Söylenenlere göre uygulama üzerinden gerçekleştirilen toplantılar, Facebook’a aktarılmadı. Zoom kullanıcılarına, verilerinin artık Facebook'a gönderilmemesi için uygulamanın en son sürümünü güncelleme yoluyla almaları tavsiye ediliyor.