Apple, iOS 18.3 Beta sürümünü yayımladı. Apple, iOS 18.3 Beta ile robot süpürge ve uydu iletişimi gibi önemli yenilikler getiriyor.

Apple, iOS 18.3 beta sürümünü yayımladı. Önceki yazılım güncellemelerine göre daha hızlı bir şekilde piyasaya sürülmesi beklenen bu güncelleme, kullanıcı deneyimini geliştirecek yeni özellikler sunuyor. iOS 18.3 ile birlikte, cihazlar için robot süpürge desteği ve uydu iletişimini kapatma gibi yenilikler kullanıcılara sunulacak.

iOS 18.3 beta 1, sınırlı sayıda yeni özellik sunuyor. Bunlar arasında robot süpürge desteği, uydu iletişimini devre dışı bırakma ve kamera kontrol simgelerinin Koyu Mod'a uyarlanması öne çıkıyor. Robot süpürge desteği, 2025 yılına ertelenmiş olsa da, iOS 18.3 ile birlikte EV uygulaması üzerinden robot süpürgelerin kontrol edilmesi mümkün olacak.

iOS 18.3 Beta 1 özellikleri

Siri entegrasyonu sayesinde kullanıcılar robot süpürgelerini sesli komutlarla kontrol edebilecek. Örneğin, "Hey Siri çalışma odasını temizle" diyerek belirli bir alanı hızlıca temizlemek için robot süpürgelerinin devreye girmesi sağlanabilecek. Bu yeni özellik, ev içi temizlik süreçlerini daha da pratik hale getirecek.

Savunma ve uzay ajanslarına yönelik olarak uydu iletişim hizmetlerinin devre dışı bırakılabilmesi de iOS 18.3’ün önemli yeniliklerinden biri. Kamera kontrol simgeleri ise Koyu Mod’a uygun şekilde güncellenerek daha estetik bir görünüm sunuyor olacak.

Yeni özelliklerin yanı sıra uyumlu olacak olan cihazlar da merak edilenler arasında. İşte iOS 18.3, aşağıdaki cihazlarla uyumlu olacak:

iPhone XR, XS ve XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max

iPhone SE (2. nesil)

iPhone 12 mini ve iPhone 12

iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 mini ve iPhone 13

iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max

iPhone SE (3. nesil)

iPhone 14 ve iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max

iPhone 16 ve iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max

iOS 18.3 güncellemesi, Apple ekosistemine önemli yenilikler katacak. Ocak ayı sonlarına doğru kullanıcılara sunulması beklenen bu güncelleme ile ilgili detaylar şimdiden merak konusu oldu.