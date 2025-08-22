Apple, hemen her iPhone sahibinin kullandığı iCloud+ fiyatlarına zam yaptı. Zam kararı, tüketicilerin daha çok tercih ettikleri alt paketlerde kendini gösteriyor. En pahalı paketlerde ise fiyat değişimi olmadı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın Türkiye'deki müşterilerini kızdıracak bir hamle geldi. Şirket, iCloud+ üyelik ücreti tarifesine zam yaptı. Yapılam zammın oransal olarak okkalı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

iCloud+, Apple'ın özellikle de iPhone'lar için geliştirmiş olduğu etkili bir depolama çözümü. Kullanıcılar, iCloud+ aboneliği satın alarak bulut depolama fırsatı yakalıyorlar, böylelikle iPhone'lardaki depolama sorunu büyük oranda çözülmüş oluyor. Ancak Apple'ın açıklamasına göre iCloud+ aboneleri, artık daha fazla para ödemek zorunda olacaklar.

iCloud+ fiyatları nasıl değişti?

Paket Eski fiyat Yeni fiyat iCloud+ (50 GB) 24,99 TL 39,99 TL iCloud+ (200 GB) 79,99 TL 129,99 TL iCloud+ (2 TB) 249,99 TL 399,99 TL iCloud+ (6 TB) 1.299,99 TL 1.299,99 TL iCloud+ (12 TB) 2.499,99 TL 2.499,99 TL

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere Apple'ın iCloud+ zammı, tüketicilerin daha çok tercih ettikleri 50 GB, 200 GB ve 2 TB'lik paketleri kapsıyor. 6 TB ve 12 TB kapasiteli paketlerde ise fiyat artışına gidilmedi.