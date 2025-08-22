ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın Türkiye'deki müşterilerini kızdıracak bir hamle geldi. Şirket, iCloud+ üyelik ücreti tarifesine zam yaptı. Yapılam zammın oransal olarak okkalı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
iCloud+, Apple'ın özellikle de iPhone'lar için geliştirmiş olduğu etkili bir depolama çözümü. Kullanıcılar, iCloud+ aboneliği satın alarak bulut depolama fırsatı yakalıyorlar, böylelikle iPhone'lardaki depolama sorunu büyük oranda çözülmüş oluyor. Ancak Apple'ın açıklamasına göre iCloud+ aboneleri, artık daha fazla para ödemek zorunda olacaklar.
iCloud+ fiyatları nasıl değişti?
|Paket
|Eski fiyat
|Yeni fiyat
|iCloud+ (50 GB)
|24,99 TL
|39,99 TL
|iCloud+ (200 GB)
|79,99 TL
|129,99 TL
|iCloud+ (2 TB)
|249,99 TL
|399,99 TL
|iCloud+ (6 TB)
|1.299,99 TL
|1.299,99 TL
|iCloud+ (12 TB)
|2.499,99 TL
|2.499,99 TL
Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere Apple'ın iCloud+ zammı, tüketicilerin daha çok tercih ettikleri 50 GB, 200 GB ve 2 TB'lik paketleri kapsıyor. 6 TB ve 12 TB kapasiteli paketlerde ise fiyat artışına gidilmedi.
iCloud+'ın sunduğu avantajlarla ilgili detaylı bilgi almak isterseniz: