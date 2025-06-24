iCloud+ üyelik ücreti (2025)

Apple’ın bulut tabanlı servisi iCloud+, ekstra depolama ve gelişmiş gizlilik seçenekleri sunuyor. Peki iCloud+ üyelik ücretleri ne kadar? İşte detaylar…

Apple kullanıcıları için sunulan ek hizmetlerden biri olan iCloud+, standart iCloud deneyimini daha kapsamlı ve güvenli hâle getiriyor. Özel e-posta alanı, gelişmiş gizlilik özellikleri, daha fazla depolama alanı ve HomeKit Secure Video gibi avantajlar sunan bu abonelik servisi, farklı fiyat ve plan seçenekleriyle Türkiye'deki kullanıcılar tarafından da oldukça seviliyor.

Peki, iCloud Plus üyelik ücreti ne kadar? Türkiye'deki kullanıcılar hangi planlara erişebiliyor ve bu planlar neler sunuyor? Bu içeriğimizde, iCloud+ servisinin güncel fiyatlarını, sunduğu özellikleri ve hangi kullanıcılar için mantıklı bir tercih olduğunu tek tek inceleyeceğiz. Dilerseniz içeriğimize başlayalım.

iCloud+ nedir?

iCloud+, Apple’ın sunduğu ücretli bulut hizmetidir. Standart iCloud’un üzerine ek özellikler getirerek özellikle gizlilik, güvenlik ve depolama ihtiyaçlarını daha kapsamlı şekilde karşılamayı amaçlar. Birkaç yıl önce tanıtılan bu hizmet, tüm Apple ürünleriyle entegre çalışır ve kullanıcı deneyimini iyileştiren birçok avantaj sunar.

iCloud+ ne işe yarar?

iCloud+ üyeliği ile gelen başlıca avantajlar şunlardır:

Daha fazla bulut depolama alanı: iCloud’un sunduğu 5 GB'lik ücretsiz depolama alanına ek olarak, 50 GB'den başlayan ve 12 TB'ye kadar çıkan seçeneklerle verilerinizi güvenli bir şekilde saklayabilirsiniz.

iCloud’un sunduğu 5 GB'lik ücretsiz depolama alanına ek olarak, 50 GB'den başlayan ve seçeneklerle verilerinizi güvenli bir şekilde saklayabilirsiniz. Gizlilik odaklı özellikler: "Mail'i Gizle" gibi özelliklerle e-posta adresinizi gizleyebilir , "Gelişmiş Gizlilik" ile Safari’de takip edilmeden gezinebilirsiniz.

"Mail'i Gizle" gibi özelliklerle , "Gelişmiş Gizlilik" ile Safari’de takip edilmeden gezinebilirsiniz. HomeKit Secure Video: iCloud+ ile güvenlik kameralarınızın kayıtlarını şifreli bir şekilde saklayabilirsiniz.

iCloud+ ile şifreli bir şekilde saklayabilirsiniz. Özel e-posta alan adı kullanımı: Kendi alan adınızı iCloud Mail ile kullanabilirsiniz.

Kendi alan adınızı ile kullanabilirsiniz. Aile içi paylaşım: iCloud+ aboneliğini aktif etmeniz hâlinde elde ettiğiniz avantajları aile üyelerinizle paylaşabilirsiniz.

iCloud+ nasıl kullanılır?

Adım #1: Ayarlar > Apple Kimliği > iCloud menüsüne gidin.

menüsüne gidin. Adım #2: Buradan iCloud+ planına yükselt seçeneğine tıklayın.

Buradan seçeneğine tıklayın. Adım #3: İhtiyacınıza göre bir plan seçin ve aboneliğinizi başlatın .

İhtiyacınıza göre bir plan seçin ve . Adım #4: Satın alma işlemi tamamlandığında, iCloud+ özellikleri otomatik olarak hesabınıza tanımlanır.

iCloud+ üyelik ücreti (2025)

Paket Fiyatı iCloud+ (50 GB) 24,99 TL iCloud+ (200 GB) 79,99 TL iCloud+ (2 TB) 249,99 TL iCloud+ (6 TB) 1.299,99 TL iCloud+ (12 TB) 2.499,99 TL

iCloud+ aboneliği kimler için mantıklı?

Eğer Apple ekosistemini aktif olarak kullanıyor, çok sayıda fotoğraf, belge veya video yedekliyorsanız ve gizliliğe önem veriyorsanız iCloud+ sizin için oldukça mantıklı bir tercih olabilir. Özellikle birden fazla Apple cihazınız varsa, bu servis cihazlar arası senkronizasyonu ve veri güvenliğini ciddi şekilde kolaylaştırıyor. Ayrıca gelişmiş gizlilik seçenekleri, yalnızca bireysel değil, iş amaçlı kullanımda da fayda sağlayabilir.