Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Apple'ın 10 bin TL'lik iPhone taşıma atkısı tükendi...

Apple'ın geçtiğimiz hafta duyurduğu iPhone taşımaya yarayan atkısı "iPhone Pocket", tüm mağazalarda tükendi. Oysa bu ürün, duyurulduğunda dalga konusu olmuştu...

Apple'ın 10 bin TL'lik iPhone taşıma atkısı tükendi...
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Apple, geçtiğimiz hafta "iPhone Pocket" isimli yeni bir aksesuar duyurdu. Moda şirketi ISSEY MIYAKE iş birliğinde üretilen bu ürün, iPhone'ları taşımaya yarayacak bir atkıydı. Hatta iPhone Pocket, duyurulduğu gibi dalga konusu olmuştu.

Ancak son gülen Apple oldu. Şirketin hem fiziksel mağazalarındaki hem de çevrim içi mağazalarındaki iPhone Pocket stokları tamamen tükendi. İki farklı versiyona sahip olan ürünün fiyatı 149,95 dolardan başlayıp, 229,95 dolara kadar yükseliyordu.

Apple, iPhone Pocket'ı duyurduğu sırada ürünün sınırlı sayıda üretileceğini zaten söylemişti. Hâl böyle olunca söz konusu ürünlerin yeniden stoklara girip girmeyeceği belli değil.

Başlıksız-1

Apple'ın 10 Bin TL'ye iPhone Çantası Satmasına Şaşırıyorsanız Buyurun: Bizzat Steve Jobs Tarafından Tanıtılan iPod Çorabı "Socks"ın Hikâyesi Apple'ın 10 Bin TL'ye iPhone Çantası Satmasına Şaşırıyorsanız Buyurun: Bizzat Steve Jobs Tarafından Tanıtılan iPod Çorabı "Socks"ın Hikâyesi
Apple iPhone

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

2026 Model Chery Tiggo 8 Tanıtıldı: "Çin Malı" Algısını Yıkacak!

2026 Model Chery Tiggo 8 Tanıtıldı: "Çin Malı" Algısını Yıkacak!

Çakma Samsung Galaxy S26 Ultra Telefonlar Satışa Çıktı: Hem de Sudan Ucuza Satılıyor!

Çakma Samsung Galaxy S26 Ultra Telefonlar Satışa Çıktı: Hem de Sudan Ucuza Satılıyor!

GTA Online Ücretsiz Oldu (Kısa Süreniz Var)

GTA Online Ücretsiz Oldu (Kısa Süreniz Var)

[14-17 Kasım] 2.500 TL Değerinde 2 Oyun Birden Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

[14-17 Kasım] 2.500 TL Değerinde 2 Oyun Birden Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

Uygun fiyata 6000 mAh batarya ve 5G sunan TECNO SPARK 40 indirime girdi

Uygun fiyata 6000 mAh batarya ve 5G sunan TECNO SPARK 40 indirime girdi

Avrupalılar, Aşırı Sıcaklardan Kavrulmalarına Rağmen Neden İnatla Klima Taktırmıyor?

Avrupalılar, Aşırı Sıcaklardan Kavrulmalarına Rağmen Neden İnatla Klima Taktırmıyor?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim