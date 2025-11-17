Apple'ın 10 bin TL'lik iPhone taşıma atkısı tükendi...

Apple'ın geçtiğimiz hafta duyurduğu iPhone taşımaya yarayan atkısı "iPhone Pocket", tüm mağazalarda tükendi. Oysa bu ürün, duyurulduğunda dalga konusu olmuştu...

Apple, geçtiğimiz hafta "iPhone Pocket" isimli yeni bir aksesuar duyurdu. Moda şirketi ISSEY MIYAKE iş birliğinde üretilen bu ürün, iPhone'ları taşımaya yarayacak bir atkıydı. Hatta iPhone Pocket, duyurulduğu gibi dalga konusu olmuştu.

Ancak son gülen Apple oldu. Şirketin hem fiziksel mağazalarındaki hem de çevrim içi mağazalarındaki iPhone Pocket stokları tamamen tükendi. İki farklı versiyona sahip olan ürünün fiyatı 149,95 dolardan başlayıp, 229,95 dolara kadar yükseliyordu.

Apple, iPhone Pocket'ı duyurduğu sırada ürünün sınırlı sayıda üretileceğini zaten söylemişti. Hâl böyle olunca söz konusu ürünlerin yeniden stoklara girip girmeyeceği belli değil.