Tim Cook, Steve Jobs'ın Doğum Gününü Bir Video ile Kutladı

5 Ekim 2011'de hayatını kaybeden Apple'ın kurucusu Steve Jobs, 64 yıl önce bugün Kaliforniya'da dünyaya gelmişti. Apple'ın şu anki CEO'su Tim Cook, şirketin kurucusu Steve Jobs'ın doğum gününü, Apple Park'taki göletin videosunu paylaşarak kutladı.

Apple'ın 708 bin metrekarelik alan üzerine kurulu kampüsü Apple Park'taki bir göletin videosunu Twitter hesabından paylaşan Tim Cook, Steve Jobs hakkında övgü dolu bir kutlama mesajını da gönderisine ekledi. Jobs'ın vizyonunun Apple Park'ın her köşesine yansıtıldığını belirten Cook, Steve Jobs'ın burayı görmesi halinde çok mutlu olacağını düşündüğünü söyledi.

Jobs'ın sürekli Apple Park kampüsüne benzer bir kampüs hayali kurduğunu söyleyen CEO, "Burayı çok sevecekti. Apple'ın gelecekteki yenilikleri için ilham kaynağı olacak bir yerin hayalini kuruyordu. Bugün 64. doğum günü. Onu özlüyoruz." ifadelerini kullandı.

Tim Cook'un da dediği gibi Steve Jobs ölmeden önce yeni bir Apple kampüsü inşa etmek için girişimlerde bulunmuş fakat işler planladığı gibi gitmemişti. Jobs hayatını kaybettikten 2 yıl sonra Cupertino Belediye Meclisi tarafından oy birliğiyle onaylanan proje, 2017 yılında tamamlanmıştı.

Günümüz teknolojisinin oluşmasında büyük pay sahibi olan Steve Jobs'ın 64. doğum gününü biz de Webtekno ailesi olarak kutluyor ve kendisini saygıyla anıyoruz.