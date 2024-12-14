Apple'ın "Apple Intelligence" kapsamındaki bildirim özetleme özelliği, yanlış bilginin alenen yayılmasına neden oldu. Yapay zekâ, BBC'nin bir haberini "uydurarak" servis etti.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın cihazlara yapay zekâ özellikleri getiren "Apple Intelligence" dikkat çekici bir gelişme ile gündeme geldi. Geçtiğimiz hafta İngiltere'de kullanıma sunulan Apple Intelligence'ın akıllı bildirim özelliği, yanlış bilginin alenen yayılmasına neden oldu.

Apple Intelligence'ın dikkat çeken özelliklerinden biri olan akıllı bildirimler, kullanıcılar için oldukça iyi bir deneyim vadediyor. Yapay zekâ, bu özellik sayesinde bildirimleri hem gruplandırıyor hem de özetliyor. Ancak yaşanan olay, bu teknolojinin o kadar da iyi çalışmadığını gözler önüne sermiş oldu.

BBC'nin haberi, tamamen yanlış bir şekilde servis edildi!

Apple Intelligence, BBC uygulamasından gelen bildirimlerin bir özetini oluşturdu. Bu özette, "Luigi Mangione" isimli bir kişinin kendini vurduğundan bahsediliyordu. Ancak böyle bir şey yaşanmamıştı. Yapay zekâ, bu bilgiyi kendisi "uydurmuştu".

BBC, yaşanan olay üzerine bir açıklama yaptı. BBC'nin dünyadaki en güvenilir haber kaynaklarından olduğunu söyleyen yetkililer, böyle bir yanlışlığın olmamasını gerektiğini söylediler. Konuyla ilgili olarak Apple ile de iletişime geçildiği belirtildi. Apple ise şimdilik sessizliğini koruyor.