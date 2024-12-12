iPhone'u Olan Bu Listeyi Kaçırmasın: Apple, 2024'ün En İyi Uygulama ve Oyunlarını Açıkladı

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Apple, "App Store Ödülleri 2024" etkinliklerinin kazananlarını açıkladı. Böylelikle başta iPhone olmak üzere tüm Apple ürünleri için yılın en iyi uygulama ve oyunları belirlenmiş oldu.

Bundan birkaç hafta önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın "App Store Ödülleri 2024" etkinlikleri kapsamında finale kalmayı başaran uygulamaları açıkladığından bahsetmiştik. Şimdiyse Apple'dan yeni bir açıklama geldi. Bu açıklama ile App Store Ödülleri 2024 kazananları belirlenmiş oldu.

Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve yılın en iyi iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple Vision Pro ve Apple TV uygulamalarına yakından bakalım.

App Store'da 2024'ün en iyi uygulamaları

Yılın iPhone uygulaması: Kino

2024 en iyi iPhone uygulaması

  • Kino
  • Runna
  • Tripsy

Yılın iPhone oyunu: AFK Journey

Yılın iPhone oyunu

  • AFK Journey
  • The WereCleaner
  • Zenless Zone Zero

Yılın iPad uygulaması: Moises

Yılın iPad uygulaması

  • Bluey: Let’s Play
  • Moises
  • Procreate Dreams

Yılın iPad oyunu: Squad Busters

Yılın iPad oyunu

  • Assassin’s Creed Mirage
  • Disney Speedstorm
  • Squad Busters

Yılın Apple Arcade oyunu: Balatro+

Yılın Apple Arcade oyunu

  • Balatro+
  • Outlanders 2
  • Sonic Dream Team

Yılın Mac uygulaması: Adobe Lightroom

Yılın Mac uygulaması

  • Adobe Lightroom
  • OmniFocus 4
  • Shapr3D

Yılın Mac oyunu: Thank Goodness You’re Here!

Yılın Mac oyunu

  • Frostpunk 2
  • Stray
  • Thank Goodness You’re Here!

Yılın Apple Watch uygulaması: 

Yılın Apple Watch uygulaması

  • LookUp
  • Lumy
  • Watch to 5K

Yılın Apple Vision Pro uygulaması: What If…? An Immersive Story

  • JigSpace
  • NBA
  • What If…? An Immersive Story

Yılın Apple Vision Pro oyunu: THRASHER: Arcade Odyssey

Yılın Apple Vision Oyunu

  • Loona
  • THRASHER: Arcade Odyssey
  • Vacation Simulator

Yılın Apple TV uygulaması: F1 TV

Yılın Apple TV uygulaması

  • DROPOUT
  • F1 TV
  • Zoom

Yılın kültürel etkisi yüksek uygulamaları: DailyArt, Do You Really Want to Know 2, EF Hello, NYT Games, Oko, The Wreck

Apple Yılın kültürel etkisi yüksek uygulaması adayları

  • Arco
  • The Bear
  • BetterSleep
  • Brawl Stars
  • DailyArt 
  • Do You Really Want to Know 2
  • EF Hello
  • NYT Games
  • Oko
  • Partiful
  • Pinterest
  • The Wreck
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Kaynak : https://www.apple.com/newsroom/2024/12/apple-honors-2024-app-store-award-winners/
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