Apple, "App Store Ödülleri 2024" etkinliklerinin kazananlarını açıkladı. Böylelikle başta iPhone olmak üzere tüm Apple ürünleri için yılın en iyi uygulama ve oyunları belirlenmiş oldu.

Bundan birkaç hafta önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın "App Store Ödülleri 2024" etkinlikleri kapsamında finale kalmayı başaran uygulamaları açıkladığından bahsetmiştik. Şimdiyse Apple'dan yeni bir açıklama geldi. Bu açıklama ile App Store Ödülleri 2024 kazananları belirlenmiş oldu.

Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve yılın en iyi iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple Vision Pro ve Apple TV uygulamalarına yakından bakalım.

App Store'da 2024'ün en iyi uygulamaları

Yılın iPhone uygulaması: Kino

Kino

Runna

Tripsy

Yılın iPhone oyunu: AFK Journey

AFK Journey

The WereCleaner

Zenless Zone Zero

Yılın iPad uygulaması: Moises

Bluey: Let’s Play

Moises

Procreate Dreams

Yılın iPad oyunu: Squad Busters

Assassin’s Creed Mirage

Disney Speedstorm

Squad Busters

Yılın Apple Arcade oyunu: Balatro+

Balatro+

Outlanders 2

Sonic Dream Team

Yılın Mac uygulaması: Adobe Lightroom

Adobe Lightroom

OmniFocus 4

Shapr3D

Yılın Mac oyunu: Thank Goodness You’re Here!

Frostpunk 2

Stray

Thank Goodness You’re Here!

Yılın Apple Watch uygulaması:

LookUp

Lumy

Watch to 5K

Yılın Apple Vision Pro uygulaması: What If…? An Immersive Story

JigSpace

NBA

What If…? An Immersive Story

Yılın Apple Vision Pro oyunu: THRASHER: Arcade Odyssey

Loona

THRASHER: Arcade Odyssey

Vacation Simulator

Yılın Apple TV uygulaması: F1 TV

DROPOUT

F1 TV

Zoom

Yılın kültürel etkisi yüksek uygulamaları: DailyArt, Do You Really Want to Know 2, EF Hello, NYT Games, Oko, The Wreck