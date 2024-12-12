Bundan birkaç hafta önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın "App Store Ödülleri 2024" etkinlikleri kapsamında finale kalmayı başaran uygulamaları açıkladığından bahsetmiştik. Şimdiyse Apple'dan yeni bir açıklama geldi. Bu açıklama ile App Store Ödülleri 2024 kazananları belirlenmiş oldu.
Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve yılın en iyi iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple Vision Pro ve Apple TV uygulamalarına yakından bakalım.
App Store'da 2024'ün en iyi uygulamaları
Yılın iPhone uygulaması: Kino
- Kino
- Runna
- Tripsy
Yılın iPhone oyunu: AFK Journey
- AFK Journey
- The WereCleaner
- Zenless Zone Zero
Yılın iPad uygulaması: Moises
- Bluey: Let’s Play
- Moises
- Procreate Dreams
Yılın iPad oyunu: Squad Busters
- Assassin’s Creed Mirage
- Disney Speedstorm
- Squad Busters
Yılın Apple Arcade oyunu: Balatro+
- Balatro+
- Outlanders 2
- Sonic Dream Team
Yılın Mac uygulaması: Adobe Lightroom
- Adobe Lightroom
- OmniFocus 4
- Shapr3D
Yılın Mac oyunu: Thank Goodness You’re Here!
- Frostpunk 2
- Stray
- Thank Goodness You’re Here!
Yılın Apple Watch uygulaması:
- LookUp
- Lumy
- Watch to 5K
Yılın Apple Vision Pro uygulaması: What If…? An Immersive Story
- JigSpace
- NBA
- What If…? An Immersive Story
Yılın Apple Vision Pro oyunu: THRASHER: Arcade Odyssey
- Loona
- THRASHER: Arcade Odyssey
- Vacation Simulator
Yılın Apple TV uygulaması: F1 TV
- DROPOUT
- F1 TV
- Zoom
Yılın kültürel etkisi yüksek uygulamaları: DailyArt, Do You Really Want to Know 2, EF Hello, NYT Games, Oko, The Wreck
- Arco
- The Bear
- BetterSleep
- Brawl Stars
- DailyArt
- Do You Really Want to Know 2
- EF Hello
- NYT Games
- Oko
- Partiful
- The Wreck