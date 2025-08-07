Apple, ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından CEO Tim Cook, Apple'ın daha önce açıkladığı 500 milyar dolarlık ABD yatırımını 600 milyar dolara çıkardığını duyurdu.

Apple, geçtiğimiz şubat ayında ABD’ye yatırım kararı aldığını duyurmuştu. Teknoloji devi, ülkede 4 yıl içinde 500 milyar dolarlık yatırım yapacağını ve 20 bin yeni istihdam sağlayacağını belirtmişti. Şiimdi ise Apple CEO’su Tim Cook ile Başkan Donald Trump arasında bir görüşme daha gerçekleşti.

Çarşamba günü Oval Ofis’e giden Tim Cook, bir basın açıklaması yaparak Apple’ın ABD’de yapacağı yatırımı artırma kararı aldığını duyurdu. Cook, normalde 500 milyar dolar olan yatırımı 100 milyar dolar daha artırarak 600 milyar dolara çıkardıklarını açıkladı.

Üretimi ABD’ye getirmeye başlayacak

Donald Trump’ın ürünlere vergi getirmesinin temel amaçlarından biri, üretimin başka ülkelerde değil de ABD’de yapılmasını istemesiydi. Görünüşe göre bu işe yaramış gibi. Apple, yatırımına ek olarak bir de Amerikan Üretim Programı (AMP) isimli bir programı da duyurdu. Bu programın amacı, Apple’ın tedarik zinciri ve üretimini ABD’ye getirmek.

Apple, bu kapsamda birçok şirketle ortaklıklarını genişlettiğini de belirtti. Örneğin Corning Inc. ismi verilen firmaya 2.5 milyar dolarlık bir yatırım daha yapıldı. Corning Inc., uzun yıllardır iPhone’ların cam tedariğini yapıyordu. Yeni yatırımla birlikte artık tüm iPhone’ların ve Apple Watch’ların koruyucu camları ABD’de, Corning’in Kentucky’deki tesisinde yapılacak.

Bu, Apple’ın üretimi ABD’ye çekmek için genişlettiği ortaklıklardan sadece biri. Çip üretiminden ekranlara kadar diğer konularda da hamleler yapmayı planlıyor. Ayrıca Samsung, Texas Instruments, Broadcom gibi firmalarda da AMP kapsamında ortaklıklarını geliştireceği aktarılmış.