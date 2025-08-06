Apple, mobil cihazlarında ekran teknolojisini geliştirmeye devam ediyor. Son yıllarda OLED panellere geçiş yapan şirket, şimdi bu teknolojiyi daha verimli hale getirecek yeni bir adım atıyor. Özellikle güç tüketimi ve ekran dayanıklılığı konusunda önemli iyileştirmeler sunacak bu hamle, gelecekteki iPhone modellerini doğrudan etkileyecek.

Apple, OLED ekran konusunda vites yükseltiyor. M4 iPad Pro'da karşımıza çıkan gelişmiş ekran teknolojisinin önümüzdeki yıllarda iPhone’larda da yerini alması bekleniyor.

M4 iPad Pro’da kullanılan çift katmanlı OLED ekran, hem daha parlak görüntüler sunuyor hem de daha az enerji harcıyor. Üstelik renkler de ekranın her köşesinde daha tutarlı görünüyor. Apple’ın bu teknolojiyi ilk olarak iPad Pro’da tercih etmesinin sebebi ise hem büyük ekran ihtiyacı hem de yüksek üretim maliyeti. Ancak planlar doğrultusunda, bu ekranların 2028’den itibaren iPhone’lara da gelmesi bekleniyor.

M4 iPad Pro'nun OLED ekranı gelecek

Yeni plan kapsamında ise Apple, iki yıl içinde bu teknolojiyi iPhone’a uyarlamak için çalışmalar yürütecek. Şirket, üretim maliyetlerini azaltmak adına mavi alt pikseli iki katmanlı şekilde, kırmızı ve yeşil alt pikselleri ise tek katmanda birleştirmeyi hedefliyor. Bu yapı sayesinde ekranların hem daha dayanıklı hem de daha verimli olması amaçlanıyor.

Apple’ın ekran teknolojisinde attığı bu adım, ürün takvimine de yansıyacak gibi duruyor. 2026’da katlanabilir iPhone’un sahneye çıkması, iPhone 18’in ise 2027’nin ilk yarısına ertelenmesi bekleniyor. Aynı dönemde daha uygun fiyatlı bir model olan iPhone 18e’nin de duyurulması gündemde. Tüm bu gelişmeler, önümüzdeki yıllarda iPhone’larda daha parlak ekranlar, daha uzun pil ömrü ve ekran yanması gibi sorunlara karşı daha dayanıklı panellerle karşılaşacağımızı gösteriyor.