Apple, iOS 18.1 beta 3'te Apple Intelligence'ı kullanmak için konumu ABD yapmayı gerektiren zorunluluğu kaldırdı. Artık kullanıcılar, nerede olurlarsa olsunlar çok basit bir yöntemle yapay zekâ özelliklerini deneyebiliyorlar.

Haziranda tanıtılan Apple Intelligence, iPhone 15 Pro ve üstü modelleri yapay zekâyla donatacaktı. Bu özellikler ekimde çıkış yapacak olsa da bir süredir beta sürümleriyle geliştiricilerde test ediliyordu.

Apple, ilk açıklamasında Apple Intelligence’ın en başta sadece İngilizceyle geleceğini ve tüm ülkelerden erişilebileceğini söylemişti. Ancak ilk betalarda kullanıcılarının konumlarını ABD yapması gerektiği görülmüştü. Yeni yayımlanan son betayla bu durum değişti. Artık yapay zekâ özellikleri için konumu değiştirmeye gerek kalmadı.

Sadece Siri’nin ve cihazın dili değiştirilerek yapay zekâ özellikleri kullanılabilecek

iOS 18.1 beta 3, artık konumun ABD olması gerekmediğini söyleyen notlar içeriyor. Deneyenler de bunu doğruladı. Artık beta sürümü test edenlerin konumu değiştirmesine gerek yok.

Bunun yerine sadece Siri’nin ve iPhone’un dilini ABD İngilizcesine çevirmek yeterli olacak. Böylece de sadece İngilizce kullanılabilen Apple Intelligence yapay zekâ özelliklerine direkt erişim sağlanabilecek. Bu adımın ABD yaşamayan binlerce beta kullanıcısını mutlu edeceğini söyleyebiliriz.

Peki Apple Intelligence herkese sunulduğunda nasıl bir yaklaşım sergilenecek? Bunu söylemek şimdilik mümkün değil ancak aynı şey olabileceğini öngörebiliriz. Muhtemelen dünya çapındaki iPhone kullanıcıları, iOS 18.1 geniş çapta çıkış yaptığında cihazlarının ve Siri’nin dilini İngilizce yaparak özelliklerden yararlanabilecekler. Apple Intelligence’a diğer dillerin ne zaman ekleneceğine dair henüz bir bilgi bulunmuyor.

Apple Intelligence’ın sadece iPhone 15 Pro ve üstüne geleceğini tekrar belirtelim. iPad ve Mac’lerde ise M1 çip ve sonrası şartı olacak.