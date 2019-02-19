Apple, iOS 12.2 İçin Üçüncü Beta Sürümünü Yayınladı

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Apple'ın geliştirici programına dahil olan kişiler, iOS 12.2 Beta 3 güncellemesini artık indirebilirler.

Apple, bugün iPhone ve iPad için iOS 12.2 Beta 3'ü piyasaya sürüyor. Apple ayrıca watchOS 5.2 ve muhtemelen tvOS 12.2'nin üçüncü beta versiyonlarını da bugün piyasaya sürecek. macOS 10.14.4 Beta 3 ise dün kullanıma sunulmuştu.
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iOS 12.2 ve ilgili yazılım güncellemeleri, büyük ölçüde Apple’ın Home uygulamasıyla çalışan akıllı TV’leri desteklemeye odaklanıyor. Diğer değişiklikler arasında köpek balığı, baykuş, zürafa ve yaban domuzu seçeneklerini içeren yeni Animoji karakterleri ve birkaç değişiklik daha var.
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iOS 12.2 Beta 2, bazı iPhone'larda ve iPad'lerde Kontrol Merkezi'ndeki AirPlay simgesinin yanı sıra belirli pazarlardaki AT&T ‘5G E’de yapılan değişiklikleri de içeriyordu. Beta 3'teki son durumları şöyle sıralayabiliriz:

  • Kilit ekranındaki pil hatası hala mevcut (bu versiyon için)
  • Grup FaceTime yeniden etkinleştirildi
Kaynak : https://9to5mac.com/2019/02/19/ios-12-2-beta-3-changes/
Etiketler: ios, iOS 12.2, ios 12.2 beta
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