iOS 12.1.4 Güncellemesinde Saklanan Bomba Özellik

iOS 12.1.4 güncellemesi genel olarak FaceTime hatasının giderilmesi ile biliniyor olsa da Apple, güncellemenin içine son derece faydalı bir özellik gizlemiş durumda.

Apple, iOS 12.1.4 sürümünü geçtiğimiz günlerde yayınladı. iOS 12.1.4, bazı ‘küçük’ sorunları da beraberinde getirdiği için bir takım eleştirilere maruz kalsa da FaceTime ile ilgili büyük bir sorunu çözdüğü için hemen her iOS kullanıcısının yüklemesi gereken bir güncelleme. Dahası Apple, sürüm notlarında bulunmayan bir özelliği daha iOS 12.1.4 ile birlikte kullanıcılara sunmuş gibi görünüyor.

Şu ana kadar iPhone ve iPad kullanıcılarının App Store aboneliklerini yönetmeleri için Ayarlar> iTunes ve App Store> Apple ID> Apple ID göster> Abonelikler adımlarını izlemeleri gerekiyordu. Dolayısı ile App Store aboneliklerini nasıl yöneteceğini bulmak çok da kolay değildi. Fakat iOS 12.1.4 ile birlikte App Store’da sağ üstte bulunan profil resmine dokunduğunuzda aşağıda ‘Abonelikleri Yönet’ seçeneğini görüyorsunuz.

Peki Apple bu faydalı özelliği neden güncellemenin sürüm notlarına eklemedi? Çünkü Apple, FaceTime hatasını çözmek için bir hafta süre istemişti ve bu süre, mevcut açığı gidermek için yeterli olmadı. Dolayısı ile Apple, App Store’daki Abonelikleri Yönet butonuna yeterince vakit ayıramadı ancak özelliği güncellemeye ekledi. Şirket muhtemelen söz konusu özellikle ilgili optimizasyon problemlerini gidermediğinden sürüm notlarına eklememeyi tercih etti.