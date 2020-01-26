iOS 13’te Bulunan FaceTime Hatası Bir Türlü Düzeltilemiyor

Apple kullanıcılarının Temmuz 2019’dan bu yana oldukça fazla kez yakındıkları bir iOS 13 hatası bulunuyor. FaceTime uygulamasında bulunan bu hata yüzünden kullanım sırasında Wi-Fi bağlantısı kesiliyor. Apple'ın üzerinde çalıştığı sorun hâlâ çözülebilmiş değil.

Birçok Apple kullanıcısı, uzun süredir iPhone ve iPad cihazlarında FaceTime uygulamasını kullanırken Wi-Fi bağlantılarını kesen bir sorundan şikâyet ediyor. Yeni güncellemede bulunan problem, ilk defa Reddit'te 6 ay önce gündeme geldi.

iOS 13'ün beta aşamasında olduğu sırada rastlanan bu sorun, şaşırtıcı bir şekilde henüz bir çözüme ulaşmış değil. Kullanıcılar, Apple'dan bu sorunu bir an önce çözmesini istiyor.

iOS 13 FaceTime hatası:

iPhone kullanıcıları, Apple Destek Toplulukları ve Reddit dâhil olmak üzere çeşitli çevrimiçi sitelerde ve forumlarda iOS 13 FaceTime hatasıyla ilgili deneyimlerini sıklıkla paylaştı. Kullanıcılar tarafından gündeme getirilen hata, FaceTime uygulaması kullanıldığında Wi-Fi bağlantısının kesilmesine neden oluyor ve cihazda LTE aktif hâle geliyor. Şikâyetlerin çoğunun iPhone 11 kullanıcılarından geldiğini de eklemeden geçmeyelim ancak aynı hatanın iPhone 8, iPhone XS Max, iPhone XS gibi modellerde de görüldüğü söyleniyor.

FaceTime çağrısı sona erdiğinde cihazların herhangi bir müdahale olmadan Wi-Fi ağına kendi başına yeniden bağlandığı da bildirilen başka bir diğer durum. İnternette benzer sorunların aranmasıyla ortaya çıkan şey ise cihazlarını iOS 12.4 sürümüyle kullanan kişilerin de aynı sorunu eski iPhone ve iPad modellerinde bildirdikleri. Altı ay ve hatta daha öncesine kadar uzanan bir sorun için Apple'ın düzeltme amaçlı hiçbir şey yapmamış olması da ilginç görünüyor.

iPhone kullanıcıları ne yapmalı?

Apple Destek Toplulukları sayfasında, bir Apple çalışanının iPhone kullanıcılarının şikâyetlerine yanıt verdiğini de ekleyelim. Çalışan, iOS 13 FaceTime hatasını düzeltmek için bir geçici çözüm önererek kullanıcıların Bluetooth'u kapatıp cihazın Wi-Fi bağlantısını kontrol etmesini ve daha sonra LTE'yi bir kez daha etkinleştirmesini istedi.

Bu durumun FaceTime uygulamasında kullanıcıların yaşadığı ilk sorun olmadığını da bildirmemizde yarar var. Hatırlayanlar olacaktır, Ocak 2019'da başka bir FaceTime hatası sosyal medyada çok tartışılmıştı. Hata, iPhone kullanıcılarının FaceTime'daki herhangi birini ararken alıcı gelen çağrıyı kabul etmeden veya reddetmeden önce alıcının telefonundan ses duymanızı sağlıyordu. Apple, FaceTime'ı kullanım dışı hâle getirerek hatayı düzeltmiş ve en kısa sürede yeni bir güncelleme yayınlamaya söz vermişti.

iOS 13 FaceTime hatası, iPhone kullanıcılarını, özellikle de sevdikleriyle iletişim kurmak için FaceTime kullananları, etkileyen önemli bir sorun olarak görülüyor. Apple'ın iPhone kullanıcılarının yaklaşık altı ay önce şikâyet ettiği bu sorunu çözmek için neler yapacağı merakla bekleniyor.