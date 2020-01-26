Akıllı telefon dünyasının en güçlü şirketlerinden bir tanesi olan Apple, farklı alanlarda da kendisini göstermeye devam edecek gibi duruyor. Şirket, Apple Glasses’ta kullanılacağı düşünülen yeni ürünü için patent başvurusunda bulundu.

Apple, ABD Patent ve Marka Ofisi’ne “Computer Systems With Finger Devices” başlığıyla bir patent başvurusunda bulundu. Dokunma sensörlü parmağa giyilebilen bu cihazla, karma gerçeklik ve sanal gerçeklik ekranlarındaki objeler hareket ettirilebilecek.

Cihazda ayrıca kullanıcıların hissedebileceği dokunsal geri bildirim özelliği de bulunacak. Patent başvurusunda bu teknolojinin, kafaya takılan artırılmış gerçeklik cihazlarıyla birlikte kullanılacağı öngörülüyor. Bu da Apple’ın 2022 yılında çıkaracağı iddia edilen karma gerçeklik kaskını doğrular nitelikte diyebiliriz. Ayrıca cihazda bulunacak sensörler arasında baskı sensörleri, ultrasonik sensörler, atalet ölçüm ünitesi, optik sensörler gibi sensörlerin yer alacağı söyleniyor.

Apple Glasses, bu sene içerisinde çıkabilir

Geçtiğimiz kasım ayında Apple çalışanları, Apple’ın artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik cihazlarının 2022 - 2023 yıllarında çıkacağıyla ilgili bilgilendirilmişti. Geliştiricilerin ise Apple’ın karma gerçeklik gözlüğüne uygulama yapmak için şirketle görüşmelere önümüzdeki sene başlayacağı tahmin ediliyor.

Apple’ın en çok merak edilen ürünlerinden bir tanesi olan Apple Glasses’ın rOS adı verilen bir işletim sistemine sahip olacağı iddia ediliyor. Daha önce çıkan söylentiler arasındaysa cihazın 5 nm yonga seti kullanacağı söylenmişti.

Teknoloji dünyasındaki bazı isimler ise Apple’ın bu ürünleri hakkında ikiye ayrılmış durumda. Bazıları Apple’ın iki cihazı birden çıkarmayacağını iddia ederken, bazıları Apple Glasses’ın bu senenin ortalarında yayınlanabileceğini iddia ediyor. Tabii burada zamanlamayı belirleyecek olan şeylerden bir tanesi de TSMC’nin 5 nm yonga üretimine ne zaman başlayacağı.

Bazı uzmanlar, Apple Glasses’ın iPhone’dan daha büyük hale geleceğini öngörüyor. Ancak ürünün ilk çıktığı dönemlerde tek başına çalışan bir cihaz olmasındansa iPhone ile eşleştirileceğini düşünenler de bulunuyor. Apple ürünleri hakkındaki isabetli duyumlarıyla bilinen Ming-Chi Kuo, yeni Apple ürününün bu senenin ikinci çeyreğinde çıkacağını söylüyor. Ancak şu ana kadar gözlüğe dair herhangi bir render da ortaya çıkmış değil. Bu da ihtimali biraz da olsa azaltıyor diyebiliriz.