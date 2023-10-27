Apple, iOS 17.2'nin ilk beta sürümünü yayımladı. Hâl böyle olunca yeni sürümle kullanıma sunulacak yeni özellikler de gün yüzüne çıkmış oldu.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bundan birkaç gün önce iOS 17.1'i yayımladı. iPhone sahipleri, bu güncelleme ile bir dizi yeni özelliğe kavuştular. Ancak Apple, iOS 17.1 ile bekleme moduna geçmedi. Şirket şimdi de iOS 17.2'nin ilk beta sürümünü yayımladı. Böylelikle iPhone'lara yakında gelecek olan yeni özellikler de gün yüzüne çıkmış oldu.

Bu içeriğimizde, iOS 17.2 ile kullanıma sunulacak yeni özelliklere yakından bakacağız. Hazırsanız başlayalım.

iOS 17.2 ile kullanıma sunulacak yeni özellikler:

Journal uygulaması geliyor!

iOS 17.2'deki en büyük yeniliklerden bir tanesi, dijital günlük olarak kullanılacak Journal uygulaması olacak. Kullanıcı, bu uygulamada fotoğraf, ses kaydı ve konum verilerini de kullanabilecek.

iMessage, daha güvenli bir hâle gelecek

Apple'ın yaklaşmakta olan güncellemesi, iMessage için önemli yenilikler getirecek. Siber saldırı riski altında olduğunu düşünen kullanıcılar, kişi anahtarı doğrulaması özelliği sayesinde karşısındaki kişinin gerçekten görüştüğü kişi olup olmadığını anlayabilecek. Ayrıca iMessage'ın yanıtlama özelliği, artık çıkartmalar için de kullanılabilecek.

Apple Music, ortak çalma listesi oluşturmaya imkân tanıyacak

iOS 17.2'de, Apple Music için etkileyici bir özellik bulunacak. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde ortak çalma listeleri oluşturabilecekler. Evet, Spotify bu özelliğe çok uzun zamandır sahipti. Bu arada; Apple Music, artık favorilere eklediğiniz şarkılar için otomatik çalma listesi oluşturacak. Tüm bunlara ek olarak; Apple Music'te dinleme geçmişinizi geçici olarak kapatabileceksiniz.

Eylem düğmesine çeviri özelliği geliyor

iPhone 15 Pro ile iPhone 15 Pro Max'te bulunan eylem düğmesi, artık çeviri özelliğini de destekleyecek. Bu sayede kullanıcının çeviri deneyimi iyileşmiş olacak.

Apple TV yenileniyor

Apple, iOS 17.2'de Apple TV uygulamasının tasarımını yenileyecek. Ayrı ayrı sekmeler kaldırılacak.

"Acil durum uyarıları" özelliği, konum bazlı çalışacak

Apple'ın bir süredir kullanımda olan "Acil durum uyarıları" özelliği, iOS 17.2'de iyileştirilecek. Apple, artık nokta atışı konum özelliği ile hizmetin daha iyi çalışmasını sağlayacak. Tabii bunun isteğe bağlı bir özellik olduğunu belirtelim.

Daha ayrıntılı hava durumu widget'ları

iOS 17.2, hava durumu hizmeti için yenilenen widget'lar oluşturdu.

Yeni bir saat widget'ı geliyor

Apple, iOS 17.2'de yeni bir dijital saat widget'ı oluşturdu.

Kişi posterine gökkuşağı rengi eklenebilecek

iOS 17 ile hayatımıza giren kişi posteri özelliği, iOS 17.2'de daha fazla özelleştirme seçeneğine sahip olacak. Kullanıcılar, gökkuşağı şeklinde yazı yazabilecekler.

Memoji oluşturma sayfası daha fazla detay sunacak

iOS 17.2, Memoji uygulamasını da iyileştirecek. Kullanıcılar, bel, göğüs, kol ve omuzlarını özelleştirebilecekler.

iOS 17 güncellemesini alan iPhone modelleri için: