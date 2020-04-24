Herhangi bir uygulamadan gelecek tek bir metin dizisiyle iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch cihazlarını çökerten bir karakter hatası ortaya çıktı. Sorun çözülene kadar İtalyan bayrağı ve Sindhi karakterli metinlere dikkat etmeniz öneriliyor.

Apple’ın tüm iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch cihazlarında yeni bir çökme sorunu ortaya çıktı. Basit bir mesaj yoluyla yaşanan bu çökme sorunu, pek çok Apple kullanıcısına sıkıntı yaratabilecek gibi görünüyor. İtalyan bayrağı ve Sindhi karakterlerinin bir arada bulunduğu bir mesaj alan Apple kullanıcıları, aygıtlarının çöktüğünü bildirdi.

Daha önce de Apple’ın karakter hataları sebebiyle çökme sorunları yaşadığını görmüştük. Bu son çökme sorunu ise işletim sistemindeki karakter uyumsuzluğundan kaynaklanıyor. İlk başta Telegram’da ortaya çıkan ve daha sonrasında Twitter’da daha geniş kitlelere yayılarak pek çok kullanıcının cihazının kilitlenmesine sebep olan bu mesaj, sadece iOS işletim sistemini değil MacOS işletim sistemi kullanan kişileri de etkiliyor.

Sindhi karakterleri ile İtalyan bayrağı olan mesajlara dikkat

Pakistan ve Hindistan’da bulunan Hint-Aryan etnik grubunun konuştuğu Sindhi dili, Apple’ın İtalyan bayrağı emojisiyle birleştiğinde, işletim sisteminin çökmesine neden oluyor. Uygulama fark etmeksizin -WhatsApp, Telegram, internet tarayıcısı, e-posta vb.- metin bulunan her uygulamada, aygıtınızda metin formatında bulunduğu takdirde Apple işletim sistemlerini çökerten bu hatanın, iOS 13.4.5 ikinci beta sürümünde düzeltildiği söyleniyor, ancak yeni sürüm gelene kadar herkesin daha fazla dikkatli olması gerektiği öneriliyor.

Ne kadar dikkatli olunursa olunsun, bu durum biraz da kullanıcıların kontrolü dışında. Kimden geldiğini bilmediğiniz bir mesaj dahi aygıtlarınızın çökmesine neden olabilir. Böyle bir durum yaşanırsa cihazınızı DFU moduna alıp geri yükleme yapmanız gerekiyor.

Karakter uyuşmazlığı sorunu daha önce de yaşanmıştı

Apple’ın işletim sistemlerindeki karakter uyuşmazlığı, iki sene önce de yaşanmıştı. iOS 11.2.5 yüklü iPhone’larda görülen hatada Hindistan diline ait Telugu karakterlerinde uyumsuzluk sorunu yaşanmış ve cihazlar çökmüştü. Şirket, bu hatayı 1 hafta içinde çözmüştü. Apple’ın bu hatayı da en kısa sürede çözmesi bekleniyor.