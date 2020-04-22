Apple ürünleri hakkında yaptığı başarılı tahminlerle bilinen ünlü analist Ming-Chi Kuo, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle iPhone 12’nin üretiminin geciktiğini söylerken, 5.5 inç ekranlı 2020 iPhone SE Plus modelinin de büyük ihtimalle planlanan tarihte tanıtılamayacağını belirtti.

Daha önce, koronavirüs pandemisi sebebiyle 2020’nin ikinci mali çeyreğinde öngördüğü gelir hedeflerine ulaşamayacağını açıklayan ABD’li teknoloji devi Apple, salgının etkilerini hissetmeye devam ediyor. TF International Securities analisti Ming-Chi Kuo, eylül ayında tanıtılması beklenen yeni amiral gemisi serisi iPhone 12’nin üretiminin geciktiğini öne sürdü.

5G mmWave test laboratuvarlarının koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılması nedeniyle, Apple’ın piyasaya süreceği dört yeni iPhone modelinin mühendislik doğrulama sürecinin bir ay geciktiğini ifade eden Kuo, 6.1 inç ve 5.4 inç iPhone 12 modellerinin üretimıne eylül ayında başlanmasını beklerken, 6.7 inçlik modelin ise seri üretime ekim ayında gireceğini söylüyor.

Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 12’nin üretimi rötar yaptı

Kuo ayrıca kısa süre önce tanıtılan yeni nesil iPhone SE’nin beklentilerin üstünde bir ön sipariş aldığını belirtiyor. 399 dolarlık uygun fiyatlı 2020 iPhone SE’nin ikinci çeyrekte yaklaşık 12-14 milyon adet satmasını bekleyen Apple analisti, bu talebin iPhone 11 serisinin satış hacmini düşürebileceğine dikkat çekiyor.

Kuo’nun öngörüleri bunlarla da sınırlı değil. Ünlü analist, 5.5 inç ekrana sahip olduğu söylenen iPhone SE Plus modelinin de ertelenmesini bekliyor. İlk olarak bir iOS 14 kod sızıntısında tespit edilen cihazın, 2021'in ilk yarısında duyurulması bekleniyordu, ancak diğer iPhone’ların lansman ve üretim tarihlerinin ertelenme riski, iPhone SE Plus’ın tanıtım tarihini 2021'in ikinci yarısına itebilir.

5.5 inç ekrana sahip olduğu söylenen iPhone SE Plus modelinin de ertelenmesi bekleniyor

ABD merkezli uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs, geçtiğimiz hafta yayınladığı raporunda, seyahat sınırlamaları Apple'ın mühendislik ve üretim sürecini engelleyebileceğinden, iPhone 12’nin kasım ayının başlarına kadar piyasaya sürülemeyebileceğini belirtmişti.

Karantinalar ve seyahat yasakları nedeniyle iPhone sevkiyatının yüzde 36 düşeceğini öngören banka, Apple hisselerinin önümüzdeki süreçte neredeyse beşte bir oranında düşmesini beklediğini ifade etmişti.