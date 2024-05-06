Apple, yarınki iPad odaklı etkinliği öncesinde sitesine eğlenceli bir özellik ekledi. Özellik, etkinliğe özel oluşturulmuş farklı tasarımlardaki animasyonlu logoları silmenizi sağlıyor.

Apple, 2024 yılının ilk etkinliğini yarın saat 17.00’de gerçekleştirecek. “Let Loose” ismi verilen ve 35 dakika civarında bir süreye sahip olması beklenen etkinlik, yeni iPad Pro ve iPad Air modellerine odaklanacak.

Teknoloji devi, bir gün kalmışken internet sitesin etkinliğe özel kullanıcıların deneyebileceği küçük eğlenceli özellikler ekledi. Bunlardan biri de interaktif silgi aracı.

Siteye eklenen silgi aracı, animasyonları silmenize ve yenilerini görmenize olanak tanıyor

Şirketin sitesine giriş yaptığımızda direkt olarak karşımıza Let Loose etkinliğine özel animasyonlar ve etkinlik bilgileri karşımıza çıkıyor. Apple, farklı tasarımlarda logolar eklemiş. Bu logolar, etkinlikte karşımıza çıkacak yeni Magic Keyboard, Apple Pencil ve iPad modellerinden ilham alıyor.

İşte interaktif silgi de buraya eklenmiş. İster telefonlarından ister bilgisayarlarından siteye giren kullanıcılar, bu animasyonların üzerine geldiğinde animasyonlu logoları silebiliyorlar. Logo tamamen silindiğinde farklı tasarımlı yeni bir animasyon karşınıza çıkıyor. Silgi aracının yeni Apple Pencil için oluşturulmuş olabileceğini tahmin etmek mümkün. Cihazın, haptik feedback ve farklı işlevleri yerine getirmeyi sağlayan “sıkma” özelliğiyle gelmesi bekleniyor.

Siz de Apple’ın sitesine eklenen silgi aracını denemek istiyorsanız buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Yarınki etkinlik hakkında merak ettiklerinize aşağıdaki içeriğimizden göz atabilirsiniz.

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