Yılın ilk Apple etkinliği 7 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Peki "Let Loose" isimli bu etkinlikte neler tanıtılacak? Saat kaçta ve nasıl izlenir? İşte bilmeniz gereken her şey.

Apple, bu yılki ilk etkinliğini 7 Mayıs 2024 Salı günü online bir yayın ile resmen gerçekleştirecek. Etkinlikte şirketin uzun süre sonra güncelledikleri de dahil birden fazla yeni ürününü göreceğiz. Tabii ki her etkinlikte olduğu gibi bunda da bazı sürprizlerle karşılaşmamız olası.

Peki Apple’ın “Let Loose” ismini verdiği bu etkinlikte hangi ürünler tanıtılacak? iPad’lere odaklanmasını beklediğimiz etkinliği nasıl takip edebilirsiniz? Gelin hep beraber tüm bunlara detaylı bir şekilde göz atalım.

Apple’ın 7 Mayıs’taki “Let Loose” etkinliği saat kaçta ve nasıl izlenir?

Apple, Let Losse etkinliğini salı günü TSİ 17.00’de gerçekleştirilecek. Etkinlik, Apple’ın YouTube kanalından yayımlanacak (yukarıya ekledik). Ayrıca şirketin internet sitesi üzerinden de izlemek mümkün olacak.

Hangi ürünlerin tanıtılmasını bekliyoruz?

Yeni iPad Pro modelleri (7. nesil)

Yeni iPad Air modelleri (6. nesil)

Yeni Magic Keyboard

Yeni Apple Pencil

Yeni iPad Pro neler sunacak?

iPad Pro, son olarak 6. neslin geldiği 2022’de güncellenmişti. Şirket, 2 yılın ardından nihayet bizi yeni modelle buluşturacak. Cihazda OLED ekran göreceğimiz neredeyse kesinleşmiş durumda. Böylece iPad tarafında bir ilke imza atılacak. OLED ekran, LCD’ye kıyasla daha fazla parlaklıktan daha düşük güç tüketimine kadar birçok avantaj sunacak. Ayrıca Apple’ın piyasadaki en iyi OLED ekranları kullanacağı ve 120 Hz yenileme hızıyla geleceği söylentileri var.

Bunun dışında iPad Pro yepyeni bir Apple silikon çiple donatılacak. Normalde M3 ile gelmesi bekleniyordu. Ancak son birkaç haftadır ortaya çıkan iddialar, şirketin cihazda yapay zekâ odaklı olacağı söylenen yeni M4 çip setini kullanabileceğini söylüyor. Hangisinin doğru çıkacağı şimdilik belli değil ancak hangi çip kullanılırsa kullanılsın büyük bir performans yükselişi sağlayacak.

Cihazın 11,1 ve 12,9 olmak üzere iki boyutla geleceğini düşünüyoruz. Daha ince çıkacakları da iddialar arasında. Küçük modelin kalınlığının 5,9 mm’den 5,1 mm’ye, büyüğün ise 6,4 mm’den 5 mm’ye düşmesi bekleniyor. Yeri değiştirilen yeni bir ön kamera ve kablosuz MagSafe desteği de diğer beklediğimiz özellikler arasında.

Yeni iPad Air’da neler göreceğiz?

iPad Air’ın 5. nesli 2022’de tanıtılmıştı. Bu sene gelecek 6. nesilde 10,9 inçlik versiyona ek olarak 12,9 inçlik yepyeni bir boyut göreceğiz. Daha büyük bir ekran, Pro modeli pahalı bulan kullanıcılara hitap edecek. Tasarım tarafında muhtemelen şu an piyasadaki modellerle benzerlik taşıyacak. Ekranın OLED olmasını beklemiyoruz. Yine LCD göreceğiz. Bu da fiyatının yükselmemesini sağlayacak.

İşlemci tarafında tabii ki değişiklikler olacak ve performans iyileşecek. Yeni iPad Air’da, M2 veya M3 çip kullanılabileceği söyleniyor. Ancak M2 olma ihtimalinin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. M3 kadar iyileştirme sunmasa da bu çip, fiyatın artmamasını sağlayacak. Ayrıca ekranın üstünde yer alan yeri değiştirilmiş ön kamera, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 gibi yenilikler de görmemiz muhtemel.

Magic Keyboard ve Apple Pencil’da ne gibi yenilikler olacak?

iPad modellerine Apple Pencil ve Magic Keyboard’ın yeni versiyonları eşlik edecek. Apple Pencil 3 olarak isimlendirilmesini beklediğimiz modelde önemli bir iyileştirme göreceğiz. Söylentilere göre cihaz, haptik geri bildirim özelliğiyle gelecek. Bu oyun kumandalarına benzer tepkiler verebileceği anlamına geliyor. İddialarda, özelliğin farklı araçları veya ayarları etkinleştirmek gibi işleri gerçekleştiren bir “sıkma” hareketini içereceği belirtilmiş. Tasarımı muhtemelen önceki nesille aynı olacak. Ayrıca Vision Pro ile daha detaylı bir entegrasyon alması da olası.

Yeni Magic Keyboard klavyede, mevcut sürümde kullanılan malzemenin yerine alüminyumdan yapılmış, daha sağlam olan bir çerçeve sunulması bekleniyor. Dış kısmı ise silikon olmaya devam edecek. Biraz daha MacBook klavyelerini andıracağını tahmin edebiliriz. Malzemelerdeki kalitenin artması, fiyatının da yükselmesine neden olabilir.

Başka bir duyuru gelebilir mi?

Apple’ın bu dörtlü dışında donanım duyurusu yapması beklenmiyor. Ancak küçük sürprizler gelebilir. Örneğin bazı iddialar, etkinlikte WWDC 2024’te tanıtılacak kyapay zekâ özellikleri hakkında ipuçları verilebileceğini söylüyor. Ayrıca Vision Pro’nun başka ülkelerde kullanıma sunulmasına ilişkin bir açıklama da görebiliriz.