Apple'dan Beyin Yakan Hiç Yayınlanmamış iPad Pro Reklamı

Apple'ın daha önce yayınlamadığı bir iPad Pro reklam filmi ortaya çıktı. 30 saniyelik bu reklam filmi, izleyicilere iPad Pro'nun bilgisayar olup olmadığını soruyor. Ancak reklam boyunca bu sorunun cevabı verilmiyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, zaman zaman sosyal medya platformlarında ve televizyon ekranlarında etkileyici reklamlar yapıyor. Şirket, hazırladığı reklam videolarında genellikle ürünlerinin güvenlik seviyeleri ve kullanıcıların gizliliğini ön plana çıkarıyor. Ancak Apple'ın reklamları bunlarla da sınırlı değil. Şirket, geçtiğimiz dönemlerde iPhone modellerinin batarya performansı ve kamera özellikleriyle ilgili reklamlar da yaptı.

Şimdi sizlere, daha önce hiç izlemediğiniz bir Apple reklamından bahsedeceğiz. iPad Pro'nun tanıtıldığı bu reklamı hiçbir yerde görmemiş olmamanızın nedeni, Apple'ın bu reklamı herhangi bir yerde yayınlamamış olması. Söz konusu reklam filminin dikkate değer noktası ise Apple'ın reklam yaklaşımına birazcık uzak ve gerçekten eğlenceli bir film olması.

Apple'ın eğlenceli reklam videosu, sadece 30 saniye uzunluğunda ve gerçekten bir beyin fırtınasına neden oluyor. Apple, söz konusu reklam filminde iPad Pro'nun bir bilgisayar olup olmadığını soruyor. 30 saniyelik bu reklam, başından sonuna dek izleyenlerin kafalarında bu sorunun yanıtını aramalarına neden oluyor. Ancak Apple, sorduğu sorunun yanıtını bir türlü vermiyor.

iPad Pro, donanımsal açıdan son derece güçlü bir tablet. Ayrıca bu tabletle birlikte kullanılabilen klavyeli standlar, özellikle de 12 inç ekrana sahip olan iPad Pro'yu ciddi anlamda kullanışlı kılıyor ve dizüstü bilgisayarlara yakınlaştırıyor. Ancak bu, iPad Pro'nun bir bilgisayar olduğu anlamına geliyor mu? Aslına bakacak olursak sizlerle az sonra paylaşacağımız reklam videosu, bu sorunun cevabının hem evet hem de hayır olmasını istiyor gibi görünüyor.

İşte Apple'ın bugüne kadar yayınlamadığı iPad Pro reklam videosu