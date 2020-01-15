Donald Trump, Hedef Tahtasına Bu Kez Apple'ı Oturttu

ABD Başkanı Donald Trump, gündemi Twitter üzerinden belirlemeye devam ediyor. Hedef tahtasına bu kez Apple’ı oturtan Trump, kolluk kuvvetlerinin iPhone'ların kilidini açmasına yardımcı olacak arka kapılar yaratmayı reddettiği için Cupertinolu şirketi eleştirdi.

Şirket politikaları gereği bir iPhone’daki bilgileri mümkün mertebe kolluk kuvvetleri ile paylaşmayan Apple, bir kez daha Amerikan resmi makamlarıyla karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz günlerde ABD Adalet Bakanı William Barr, aralık ayında Suudi Arabistanlı bir askerin Florida eyaletinin Pensacola Donanma Hava Üssü'nde düzenlediği silahlı saldırının Apple yüzünden sağlıklı bir şekilde soruşturulamadığını ifade etmişti.

Bu eleştiriden sadece bir gün sonra ABD Başkanı Donald Trump, Apple üzerindeki baskıyı daha da artıracak bir tweet attı. Apple'a her zaman ticaret ve diğer birçok konuda yardımcı olduklarını söyleyen Trump, buna rağmen şirketin katiller, uyuşturucu satıcıları ve diğer şiddet içeren suç unsurları tarafından kullanılan telefonların kilidini açmayı reddettiğini ifade etti.

Pazartesi günü yaptığı açıklamada, iddia edilenin aksine Adalet Bakanlığı’nın soruşturmasına yardım ettiklerini belirten Apple, Trump’ın son açıklamaları hakkında ise henüz bir yorumda bulunmadı. Şirket, hesap bilgileri, iCloud yedeklemeleri ve cihazla ilişkili birkaç hesap için işlem verileri dahil olmak üzere saldırganın iPhone'unda bulunan bazı hassas verileri FBI ile paylaştığını söylüyor.

Saldırının gerçekleştiği Florida'daki Amerikan üssü:

Adalet Bakanı Barr, saldırıyı düzenleyen Suudi askerin iki adet iPhone’u bulunduğunu ve söz konusu telefonları incelemek için mahkemeden izin alındığını ifade etmişti; ancak Apple, ikinci bir iPhone için kendileriyle iletişime geçilmediğini belirtiyor.

Ne olursa olsun bir iPhone için arka kapı oluşturmayacaklarını söyleyen ABD’li teknoloji devi, “Arka kapılar, ulusal güvenliğimizi ve müşterilerimizin veri güvenliğini tehdit edenler tarafından da kullanılabilir” sözleriyle, bu isteğe yönelik kapıyı bir kez daha sert bir şekilde kapattı.