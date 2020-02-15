Apple, iPhone 12 İçin Kendi 5G Antenini Tasarlayabilir

Teknoloji devi Apple'ın bu yılın sonbahar aylarında tanıtımını yapması beklenen yeni cihazı iPhone 12’nin 5G’yi destekleyeceği geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Yeni gelen bir habere göre ise Apple’ın kendi 5G antenini tasarlayacağı iddia edildi. Firmanın bu hamlesi teknoloji çevrelerinde konuşulmaya ve olumlu yorumlar almaya başladı bile.

5G haberleri kesinleşene kadar geçen sürede Apple'ın patent ve Qualcomm ile telif hakkı anlaşmazlığı nedeniyle iPhone 12'nin 5G ile birlikte gelemeyeceği söylentilerini hatırlayanlar mutlaka vardır. Nihayetinde Apple, Qualcomm'un 5G teklifinin sınıfının en iyisi olduğunu fark ederek firmayla anlaşma yoluma gitti ve Qualcomm X55 modemle güçlendirilen 5G iPhone cihazların piyasaya sürülmesi kararlaştırıldı.

Apple, tasarımdan ödün vermek istemiyor

Fast Company isimli dergi tarafından yayınlanan son rapora göre ise Apple, Qualcomm'un QTM 525 antenlerinin yeni cihazları için yaratmak istediği şık endüstriyel tasarıma uyum sağlayamaması sebebiyle kolları sıvayarak kendi anten tasarımı üzerinde çalışmalara başladı. Rapora göre bir açık kapı da bırakılmış gibi görünüyor. Yani Apple her ne kadar Qualcomm’a bağlı kalmak istemese de kendi çabalarının yetersiz kalması durumunda firmanın anten modülünü kullanmaya mecbur kalacak gibi görünüyor.

Bununla birlikte, Apple’ın birkaç farklı tasarım yaptığını ve bunların aynı anda hem Qualcomm modemi hem de anteni kullanan başka bir tasarım olduğunu ekleyelim. Kaynakta aktarılanlara göre, Qualcomm QTM 525 anten modülünün 8 milimetreden daha kalın 5G akıllı telefon tasarımlarını destekleyeceği söylentisinin Apple’ın önündeki en büyük engellerden biri olduğu belirtiliyor çünkü teknoloji devi kesinlikle kalın bir iPhone yaratmak istemiyor.

Raporda aynı zamanda 5G anten tasarlama sürecinin oldukça fazla teknik zorluk barındırdığı da belirtiliyor. Bu konuda bilinen en iyi örneklerden biri olarak kabul edilen iPhone 4 anten tasarımından sonra Apple’ın bu konuda çok doğru adımlar atmamış olması gerçeği de konuşulanlar arasında. Bunlara ek olarak rapora, Apple’ın kendi anten tasarımını kullanmak istemesinin Qualcomm’a olan genel bağımlılığını azaltmak amaçlı olduğu da eklenmiş durumda.

Gelen bilgilere göre Apple sadece endüstriyel tasarım nedenleriyle kendi antenini kullanmak istemiyor, genel olarak şirket iPhone'da mümkün olduğunca az Qualcomm parçası kullanmak istiyor. Kaynaklara göre bunun sebebi Apple’ın teliflerle bağlanmak istememesi. Sürecin ne olacağını ve yeni cihazlarda nasıl tasarımlar ve teknik akşamlarla karşılaşacağımızı zaman gösterecek. O güne kadar konu hakkında gelen yeni bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.