iPhone 12 İçin Hazırlanan En Gerçekçi Konsept Tasarım

Apple'ın sonbaharda duyurması beklenen iPhone 12 modeli ile ilgili yeni bir konsept tasarım hazırlandı. Konsept tasarım, bugüne dek ortaya çıkanların aksine fazlasıyla gerçekçi bir şekilde oluşturulmuş.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, sonbahar aylarında yeni iPhone modellerini tüketicilerle buluşturacak. Hal böyle olunca da teknik eleştirmenler ve yaptıkları sızıntılarla ön plana çıkan isimler, iPhone 12'ye kilitlenmiş durumdalar. Çünkü iPhone 11, gerek tasarım gerekse donanımsal özellikler açısından çok büyük bir heyecan yaratmadı.

iPhone 12 ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaların belki de en dikkat çekeni, yeni telefonların tasarımıyla ilgili olanlar. İddialara göre iPhone 12, şirketin en popüler modellerinden bir tanesi olan iPhone 5 serisine benzer bir tasarım çizgilerine sahip olacak. Bugüne kadar bu tasarım ile ilgili pek çok konsept tasarım hazırlandı. Ancak bu konsept tasarımların neredeyse hepsi, gerçeğin çok üzerinde özelliklere sahipti.

Şimdiyse yeni bir iPhone 12 konsepti paylaşıldı. Ancak bu konsept, bugüne dek ortaya çıkan konsept çalışmalar gibi uçuk kaçık özelliklere sahip değil. Tasarımcılar, ellerinden gelen en gerçekçi iPhone 12'yi oluşturmak istemişler ve ortaya, fazlasıyla makul ve olası bir konsept tasarım çıkmış. Dilerseniz hemen, bu gerçekçi konsept tasarımın detaylarına geçelim.

"The Hacker 34" isimli bir YouTube kanalı tarafından hazırlanan konsept tasarım, 6.1 ile 6.8 inç arasında değişen iki farklı iPhone 12'yi ortaya koyuyor. Bu telefonların her ikisinde de 120 Hz ekran tazeleme oranına sahip paneller kullanılıyor. Ayrıca bu ekranlar tüketicilere 2688 x 1242 piksel çözünürlük sunuyor.

Gerçekçi iPhone 12 konseptinin ekranında bulunan çentik, sadece ön kamera ve ahize ile birlikte gelmiyor. Apple, pek çok iPhone modelinde çentik bölümünü çeşitli sensörlerle dolduruyor ve The Hacker 34, bu gerçeklikten fazla uzaklaşmamış. Öyle ki iPhone 12 tasarımı; kızılötesi kamera, ışık sensörü ve Face ID için gerekli diğer bileşenleri bünyesinde bulunduruyor.

The Hacker 34, oluşturduğu konsept tasarımda iPhone 12'nin kamera özelliklerini de fazlasıyla makul tutmuş. Tasarımcıya göre iPhone 12; 12 MP çözünürlükteki ana kamera, 12 MP çözünürlükteki ultra geniş açılı kamera, 12 MP çözünürlükteki telefoto kamera ve ToF sensörü ile birlikte geliyor. Bu 3+1 şeklindeki kamera kurulumu, Apple'ın mevcut ürünleri hesaba katıldığında fazlasıyla olası görünüyor.

Apple, her iPhone modelinde yeni bir işlemci kullanıyor. Bu işlemciler genellikle ardışık sayılardan oluşuyor. Bu bağlamda iPhone 12 serisinin Apple tarafından üretilen "Bionic A14" isimli işlemciyle geleceği düşünülüyor. Ancak konsept tasarımda A14'ün 5G desteğine sahip olacağı da belirtiliyor.

Apple, yaz aylarında iOS 14 isimli yeni işletim sistemini piyasaya sürecek. Şu ana dek bu işletim sistemiyle ilgili net bir bilgi sahibi olamadık ancak iPhone 12 konseptinde yer alan bilgilere göre iOS 14, çoklu uygulama desteğine sahip olacak. Yani kullanıcılar, iOS 14'le birlikte iPhone'larında aynı anda 2 uygulama çalıştırabilecekler. Bu tasarım ne kadar gerçeği yansıtacak bilinmez ancak bugüne kadar ortaya çıkan en makul iPhone 12 konseptinin bu olduğunu açıkça söyleyebiliriz.

Bugüne dek ortaya çıkan en gerçekçi iPhone 12 konsepti