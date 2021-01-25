iPhone 12 Mıknatısları Tıbbi Aygıtlarda Parazit Yapabilir

Apple'ın resmi destek sayfasında yayınlamış olduğu "iPhone 12 modelleri ile MagSafe aksesuarlarında bulunan mıknatıslar hakkında" başlıklı açıklama, iPhone 12 modellerinde bulunan mıknatısların tıbbi cihazlarda parazite yol açabileceğini ifade ederken, riskin önceki nesil iPhone modellerinden daha yüksek olmadığını dile getiriyor.

Apple, geçtiğimiz ekim ayında gerçekleştirmiş olduğu bir lansman etkinliği ile birlikte hem yeni iPhone 12 ailesini hem de yeni nesil kablosuz şarj cihazı MagSafe’i tanıtmıştı. Kompakt bir kablosuz şarj cihazı olan MagSafe, iPhone 12’lerin arkasında bulunan mıknatıs sayesinde cihaza sıkı sıkı tutunuyor ve cihaz kablosuz şarj olurken dahi kullanılabilmesini mümkün kılıyordu.

Tahmin edebileceğiniz gibi iPhone’ların içinde mıknatısların yanı sıra elektromanyetik alanlar yayan bileşenler ve telsizler de bulunuyor. Apple, tüm bu “kablosuz” teknolojilerin kalp pili gibi tıbbi cihazlarda parazite yol açabileceğini ifade ederken; iPhone 12 alacak kullanıcılar için resmi destek sayfasında uyarı niteliğinde bir açıklama yayınlamış durumda.

Apple: iPhone'un tıbbi aygıtınızda parazite yol açtığından şüpheleniyorsanız iPhone kullanmayı durdurun

Apple, iPhone 12’lerin MagSafe desteği hakkında “Tüm iPhone 12 modellerinde önceki iPhone modellerine göre daha fazla sayıda mıknatıs vardır. Ancak bu modellerin, tıbbi aygıtlarda manyetik olarak parazite yol açma konusunda önceki iPhone modellerine göre daha büyük bir risk oluşturması beklenmemektedir.” ifadelerini kullanarak iPhone 12 modellerinde bulunan mıknatısların tıbbi bir risk oluşturma ihtimali bulunduğunu ancak bu ihtimalin düşük olduğunu belirtti.

Apple, müşterilerinin kullanmakta oldukları tıbbi cihazlarıyla iPhone’ları arasında güvenli bir mesafe bırakması gerekip gerekmediğini öğrenmek için doktoruna ve söz konusu tıbbi cihazın üreticisine danışması gerektiğini ifade eden Apple, uyarılarını şu şekilde sonlandırıyor:

“Pek çok tıbbi aygıt türü mevcuttur. Üreticiler genelde, parazit oluşma riskini ortadan kaldırmak için aygıtlarının kablosuz veya manyetik ürünlerin yakınındayken güvenli şekilde kullanılmasına ilişkin öneriler sağlar. iPhone'un tıbbi aygıtınızda parazite yol açtığından şüpheleniyorsanız iPhone'unuzu kullanmayı durdurun.”