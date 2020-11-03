MagSafe Cüzdan, iPhone 12'yi Cebinize Koyarken Dahi Düşüyor

Apple, MagSafe Cüzdan ile iPhone 12 sahiplerine pratik bir cüzdan çözümü sunmayı hedefliyor olsa da MagSafe Cüzdan, iPhone 12'yi cebinize koyarken dahi dikkat etmezseniz kolaylıkla yere düşebiliyor.

Apple, geçtiğimiz ay düzenlediği lansman etkinliğinde iPhone 12 ailesi ile birlikte kablosuz şarj cihazı MagSafe’i de tüketicilerin beğenisine sunmuştu. MagSafe’in diğer kablosuz şarj cihazlarından en büyük farkı ise çok daha kompakt bir yapıya sahip olması ve mıknatıslı özelliği sayesinde iPhone 12’lere sıkı sıkı tutunması.

iPhone 12 modellerinin arkasındaki mıknatıslardan MagSafe bağlı olmadığında da faydalanmak isteyen Apple, iPhone 12’ler için MagSafe Cüzdan’ları tanıtmıştı. İçine yalnızca kimlik, kredi kartı gibi birkaç kartı sığdırabildiğiniz MagSafe Cüzdan, mıknatıs destekli yapısı sayesinde iPhone 12 modellerinin arkasına sıkı sıkı tutunuyor ve ek bir cüzdan taşıma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. En azından temel ihtiyaçlar için...

MagSafe Cüzdan tasarımı

Apple’ın MagSafe Cüzdan’ları geçtiğimiz hafta sonu itibarıyla resmen satışa sunuldu ve MacRumors, Apple’ın söz konusu mıknatıslı cüzdanlarla nasıl bir deneyim sunduğunu test etti. Öncelikle MagSafe Cüzdan’ın sizi gerçek bir cüzdandan kurtarmasını bekliyorsanız, hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Zira MagSafe Cüzdan’ın içine yalnızca 2 ya da 3 kart sığdırabiliyorsunuz.

Dahası MagSafe Cüzdan, iPhone 12’lerin arkasındaki mıknatısa güçlü bir şekilde tutunsa da en küçük bir dış müdahalede düşebiliyor. iPhone 12’yi hızlı bir şekilde sallayan MacRumors, MagSafe Cüzdan’ı düşürmeyi başaramıyor. Ancak MagSafe Cüzdan’a biraz güçlü dokunmak ya da iPhone’u cebinize sokup çıkarırken MagSafe Cüzdan’a dikkat etmemek, cüzdanı yere düşürmenize ya da telefonu çıkarsanız bile cüzdanın cebinizde kalmaya devam etmesine neden olabiliyor.

Dürüst olmak gerekirse MagSafe Cüzdan, yanında koca bir cüzdan taşımak istemeyenler için içine birkaç kartı sığdırabileceğiniz oldukça pratik bir ürün. Bununla birlikte iPhone 12’nize MagSafe Cüzdan takılıyken cüzdanı düşürmemek için ekstra dikkatli olmanız gerekiyor. Bu arada MagSafe’in ABD’deki fiyatının 59 dolar (yaklaşık 500 TL + vergiler) olduğunu da belirtelim.

MacRumors MagSafe Cüzdan incelemesi

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