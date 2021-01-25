Finans dünyasında 2020'yi oldukça başarılı bir şekilde geçiren Apple, iPhone 12 satışlarında da bir ilke imza atacak gibi duruyor. Birçok Wall Street analisti, iPhone 12 satışlarının ilk kez 100 milyar doları aşacağını tahmin ediyor.

Apple, 5G bağlantı desteğine sahip ilk telefonu iPhone 12 serisini geçtiğimiz sene kullanıcılarına sundu. Görünüşe göre 5G'li iPhone 12 serisi Apple'ın satışlar tarafında da yüzünü güldürüyor.

Bazı Wall Street analistleri, Apple'ın yılın son çeyreğinin raporunda ilk kez 100 milyar dolar sınırını aşmış olabileceğini dile getiriyor. Peki, analistlerin Apple satış tahminleri nelermiş gelin hep birlikte bakalım.

iPhone 12 satışları 100 milyar doları aştı

27 analistin Yahoo Finance'teki tahminleri, Apple satış gelirinin 102,76 milyar dolara ulaştığı yönünde. Hatta bazı analistler, Apple'ın 102 milyar doları da geçtiğini ve 110,21 milyar dolar gelire ulaştığını tahmin ediyor.

Research Snipers'ta yer alan habere göre Apple, 102,76 milyar dolarlık gelire ulaştıysa şirketin yılın son çeyreğinde elde ettiği gelir, bir önceki yılın aynı dönemine göre %16 artış gösterdiği anlamına geliyor. Şirket, yılın son çeyreğiyle ilgili raporunu çarşamba günü yayınlayacak.

ABD merkezli bir yatırım bankası olan Morgan Stanley, yayınladığı son iki raporunda Apple'ın bu çeyrekteki gelirinin rekor seviyeye ulaşacağını belirtmişti. Yatırım bankası, aynı zamanda Apple'dan daha fazla hisse de satın almıştı.

Apple, 2020 yılını finans dünyasında da oldukça başarılı kapattı. Şirketin hisse değeri Ocak 2020'de 77 dolar civarındayken Aralık 2020'de 133 dolara kadar yükselerek %88'lik değer artışı yaşadı. Yahoo Finance verilerine göre Apple'ın toplam piyasa değeri de 2,3 triyon dolar değerinde.